Neuausrichtung beim SuS Herzogenrath
Ein frischer Wind weht durch die Kabinen am Fuchsberg.
von SuS Herzogenrath · 24.01.2026, 22:17 Uhr · 0 Leser
Unter der sportlichen Leitung von Rachid El Hammouchi, Riccardo Noppeney und Oliver Schmitz formiert sich in Herzogenrath eine neue Mannschaft.
Das neue Trainerteam wird kompetent ergänzt durch Clirim Bashi und Sascha Rodemers.
Neben dem Ziel, möglichst professionell zu arbeiten und sportlich so erfolgreich wie möglich zu sein, liegt ein besonderer Fokus auf dem Zusammenhalt sowohl auf, als auch neben dem Platz. Das familiäre Umfeld soll unter der neuen sportlichen Führung erhalten bleiben, bewährte und geschätzte Werte hochgehalten und gelebt werden.
Die Mannschaft wird zur Saison 2026/2027, also im anstehenden Sommer in den Spielbetrieb starten, der Trainingsbetrieb wurde bereits aufgenommen.
Motivierte Spieler jeden Alters sind herzlich eingeladen, sich dem SuS Herzogenrath unter neuer sportlicher Leitung anzuschließen. Erstkontakt per e-mail an info@sus-herzogenrath.de, Ansprechpartner ist Oliver Schmitz.