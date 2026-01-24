Neuausrichtung beim SuS Herzogenrath

Unter der sportlichen Leitung von Rachid El Hammouchi, Riccardo Noppeney und Oliver Schmitz formiert sich in Herzogenrath eine neue Mannschaft.

Das neue Trainerteam wird kompetent ergänzt durch Clirim Bashi und Sascha Rodemers.

Neben dem Ziel, möglichst professionell zu arbeiten und sportlich so erfolgreich wie möglich zu sein, liegt ein besonderer Fokus auf dem Zusammenhalt sowohl auf, als auch neben dem Platz.

Das familiäre Umfeld soll unter der neuen sportlichen Führung erhalten bleiben, bewährte und geschätzte Werte hochgehalten und gelebt werden.



