Neuaufstellung zur Rückrunde

Rot-Weiß Venn und Trainer Peter Daners sowie Co Trainer Chris Mohnen gehen ab sofort getrennte Wege. Ursprünglich war eine Trennung zum Saisonende vorgesehen, im Zuge interner Gespräche wurde die Zusammenarbeit nun vorzeitig beendet.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Peter Daners sowie dem gesamten Trainerteam für die geleistete Arbeit, das Engagement und die gemeinsame Zeit.