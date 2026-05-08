Neuaufstellung für die kommende Saison ⚽️🔵⚪

Wir freuen uns sehr, euch unseren neuen Trainer Jackson Ruziski vorstellen zu dürfen 🙌

Als ehemaliger höherklassiger Spieler bringt Jackson jede Menge Erfahrung, Qualität und Fußballverständnis mit. Diese konnte er bereits in seinen bisherigen Trainerstationen unter Beweis stellen. Mit seiner klaren Art und seiner Disziplin wird er wichtige Impulse für die sportliche Weiterentwicklung unserer Mannschaft setzen.

Auch abseits des Spielfelds stellt sich unsere Fußballabteilung neu auf:

Christian Kuhl übernimmt die Leitung der Fußballabteilung, Michael Linhardt verantwortet künftig die Aufgabe des Spielleiters und Sebastian Hefele unterstützt ab sofort als sportlicher Leiter 🤝

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und wünschen allen viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben! 🔥

📸@sti7i