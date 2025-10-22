Neuauflage unter Flutlicht

Der Tabellenführer aus Schwalmstadt geht mit beeindruckender Serie von neun ungeschlagenen Spielen in das Nachholspiel und kann mit einem weiteren Erfolg seine Spitzenposition festigen. Die Gäste aus Melsungen reisen jedoch mit Rückenwind an: Der MFV blieb in den letzten drei Begegnungen ungeschlagen und hat sich im Tabellenmittelfeld stabilisiert.

Verteidiger Henning Wagner sieht sein Team bereit für die Herausforderung:

„Wir gehen selbstverständlich hoch motiviert ins Spiel. Spiele gegen die Topteams der Liga haben immer einen besonderen Reiz, zumal in den Duellen mit Schwalmstadt meist Kleinigkeiten entscheidend waren“, erklärt der 20-Jährige. Entscheidend werde vor allem die taktische Disziplin sein: „Wir müssen noch kompakter stehen und eigene einfache Fehler minimieren.“

Dass Melsungen derzeit gefestigt auftritt, führt Wagner vor allem auf den mannschaftlichen Zusammenhalt zurück: „Teamgeist, Einsatz, Wille und Leidenschaft – das waren zuletzt unsere Stärken. Diese Tugenden müssen wir auch am Mittwoch wieder auf den Platz bringen.“

Mit Blick auf die vergangene Bilanz – zwölf Schwalmstädter Siege bei sechs Erfolgen des MFV – spricht die Statistik klar für die Gastgeber. Doch nach der juristischen Kehrtwende wird das Flutlichtduell nun zur sportlichen Bewährungsprobe für beide Seiten.