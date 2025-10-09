Neuauflage nach 14 Jahren!

Der SC-Kapitän trifft nach dem doppelten Aufeinandertreffen (Halbfinale und 2.Runde) im Jahr 2009, sowie dem Drittrundenspiel im Jahr 2011 nun auf seine "alten Tage" noch ein viertes Mal auf Carl-Zeiss Jena. Beim letzten Duell lag Sebastian Möhlhenrich mit 26 Jahren noch im Altersdurchschnitt. Die Tatsache, dass am kommenden Dienstag sein 40. Geburtstag bevorsteht und er beim SC noch immer vorweg marschiert, untermauert seinen Legendenstatus in Heiligenstadt. Die Erinnerungen an damals sind bei ihm nach wie vor präsent und wurden letzte Woche erst mit einem ehemaligen Kontrahenten diskutiert. "Jena war schon 3 mal bei uns in Heiligenstadt zu Gast. Natürlich sind das immer besondere Spiele für einen persönlich und natürlich für den ganzen Verein. An das Halbfinale 2009 kann ich mich noch gut erinnern, aber auch an das Spiel wenige Monate später. Wir haben kurz vor Schluss das Gegentor zum 0:1 bekommen und leider nach einem guten Spiel verloren. Da hab ich mich erst am Wochenende mit Marco Riemer von Rudolstadt unterhalten, der damals bei Jena gespielt hat. Die Vorfreude ist da, weil so ein Spiel bekommt man nicht häufig."

Doch so sehr in Heiligenstadt alle auf eine Sensation hinfiebern, Sebastian würde sie einer Sache unterordnen. "Das Spiel kann uns helfen einen Umschwung in der Liga einzuläuten, wenn wir ein gutes Spiel machen und Selbstvertrauen für die nächsten Wochen sammeln. Aufgrund unserer Situation in der Liga würde ich ein gutes Spiel gegen Jena lieber gegen einen Sieg nächste Woche eintauschen." so der Kapitän, der mit den zwei Punkten aus 8 Spielen freilich nicht zufrieden ist, auch wenn er die Lage im Vorfeld einzuschätzen weiß. "Dass der Start in die Oberliga schwer wird, war uns von Anfang an klar, da das Niveau ein ganz anderes ist als in der Thüringenliga. Trotzdem haben wir uns nach 8 Spielen mehr ausgerechnet."

So kommt ein Duell mit Jena vielleicht als Brustlöser genau zum richtigen Zeitpunkt um anschließend die Aufholjagd in der Liga gegen Bischoffswerda einzuläuten. Die Gründe für den Fehlstart und aktuelle Baustellen, an denen man beim SC derzeit akribisch arbeitet, erklärt Möhlhenrich wie folgt: "Es wird jeder Fehler eiskalt bestraft und davon machen wir zur Zeit leider zu viele. Wir müssen wieder dahin kommen, das wir defensiv kompakt stehen und im vorderen Drittel mehr Durchschlagskraft entwickeln. Und die Chancen die wir uns dann erspielen auch eiskalt ausnutzen. Das haben uns die Gegner zur Zeit einfach voraus. Das sind aus meiner Sicht die Stellschrauben an denen wir jetzt arbeiten müssen. Die Ersten Spiele haben trotzdem gezeigt, dass wir mit den meisten Gegnern mithalten können, das stimmt mich positiv. Wenn wir die beiden erwähnten Dinge umsetzen und am Wochenende ein gutes Spiel zeigen, werden wir auch am kommenden Wochenende gegen Bischofswerda den Bock in der Liga umstoßen!"