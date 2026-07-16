Neuauflage mit Geschichtspotenzial im Super-Cup

Die SG Lauscha/Neuhaus empfängt als frischgebackener Kreismeister den Kreispokalsieger SV Schleusegrund Schönbrunn. Bereits zum 17. Mal wird der Super-Cup des KFA Südthüringen ausgetragen und hat sich längst als fester Bestandteil der Saisoneröffnung etabliert. Zwei Wochen vor dem Punktspielstart bietet die Begegnung die erste Möglichkeit, den ersten Titel der neuen Spielzeit zu gewinnen.
Auch die Vorbereitung verlief auf beiden Seiten unterschiedlich, allerdings ohne die ganz großen Erfolgserlebnisse. Lauscha/Neuhaus wartet nach einem 2:2 in Schalkau und einer 1:2-Niederlage beim TSV Steinberg noch auf den ersten Testspielsieg. Schönbrunn blieb beim eigenen Sparkassen-Abendpokal ebenfalls hinter den Erwartungen, musste dort allerdings auf mehrere Stammkräfte verzichten. Zum Super-Cup dürfte Trainer Jens Kirchner wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen und sein Team deutlich schlagkräftiger auflaufen lassen.
Damit treffen am Freitag zwei Mannschaften aufeinander, die sich bestens kennen, deren jüngste Duelle stets für Tore, Emotionen und enge Entscheidungen sorgten. Viel spricht dafür, dass auch das vierte Aufeinandertreffen innerhalb weniger Monate wieder bis zum Schluss offen bleibt. Sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen, fällt die Entscheidung ohne Verlängerung direkt im Elfmeterschießen – eine Konstellation, an die insbesondere Schönbrunn beste Erinnerungen hat.
Geleitet wird die Begegnung von Maximilian Westphal aus dem Heldburger Unterland, der nach seinem Aufstieg in die Landesklasse zuletzt auch beim DFB-Sichtungsturnier der U14 überzeugte.
Auch abseits des Spielfeldes erwartet die Zuschauer ein weiterer Höhepunkt. In der Halbzeitpause wird die Hauptrunde des Kreispokals 2026/27 um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach ausgelost. Damit ist der Super-Cup nicht nur der Auftakt in die neue Saison, sondern zugleich der Startschuss für das nächste Kapitel im Pokalgeschehen des KFA Südthüringen.