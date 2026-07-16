Neuauflage mit Geschichtspotenzial im Super-Cup

Dabei verspricht die Ausgangslage jede Menge Spannung. In der Saison 2025/26 standen sich beide Mannschaften gleich dreimal gegenüber – und jedes Spiel hatte seinen eigenen Charakter. Das Hinspiel in der Kreisoberliga entwickelte sich zu einem spektakulären Torfestival, das Lauscha/Neuhaus mit 5:4 für sich entschied. Am letzten Spieltag revanchierte sich der spätere Kreismeister mit einem souveränen 4:0-Erfolg in Neuhaus. Besonders in Erinnerung geblieben ist jedoch das Pokalduell aus der ersten Runde. Nach einem dramatischen 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen legte Schönbrunn den Grundstein für seinen späteren Triumph im Kreispokal. Ausgerechnet gegen denselben Gegner soll nun der nächste Pokal folgen.

Auch die Vorbereitung verlief auf beiden Seiten unterschiedlich, allerdings ohne die ganz großen Erfolgserlebnisse. Lauscha/Neuhaus wartet nach einem 2:2 in Schalkau und einer 1:2-Niederlage beim TSV Steinberg noch auf den ersten Testspielsieg. Schönbrunn blieb beim eigenen Sparkassen-Abendpokal ebenfalls hinter den Erwartungen, musste dort allerdings auf mehrere Stammkräfte verzichten. Zum Super-Cup dürfte Trainer Jens Kirchner wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen und sein Team deutlich schlagkräftiger auflaufen lassen.