Neuauflage eines Krimis Badischer Pokal +++ Die SGK gastiert in Östringen und hat beste Erinnerungen an den Landesligisten – Die "Großen" steigen ein von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Jonas Rehm (l.) und die SG Heidelberg-Kirchheim haben in Östringen die große Chance aufs Achtelfinale. – Foto: Rainer Jacksch

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Etwas mehr als zwei Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen her. "Das war ein richtiger Thriller", erinnert sich Thorsten Maas an das 4:2 seiner SG Heidelberg-Kirchheim gegen den FC Östringen zurück. Der 2. Abteilungsleiter stand am 2. Juni 2024 daumendrückend am Spielfeldrand für seine SGK, die mit diesem Erfolg das Finale der Verbandsliga-Aufstiegsrelegation erreichte und dort gegen den FV Mosbach einen weiteren Sieg zum Aufstieg feiern durfte.

Nun müssen die Kirchheimer nach Östringen und Maas erwartet bei dem jahrelangen Landesliga-Spitzenteam aus Mittelbaden, "den ersten richtigen Härtetest der Vorbereitung." Die beiden ersten Pokalrunden bei den Kreisligisten SG Kirchardt (6:0) und dem SV Rohrbach (4:0) brachten die erwartet klaren Siege. "Außerdem dürften die Östringer noch eine Rechnung mit uns offen haben", rechnet der SGKler mit einem harten Stück Arbeit für Neu-Trainer Christian Schäfer und seine Schützlinge. Der Einzug in die dritte Runde war das erhoffte Ziel, auf diese Weise bekommen die Süd-Heidelberger vor dem Ligaauftakt über drei Wochenenden hinweg die Gelegenheit sich in Pokalspielen unter Wettkampfbedingungen auf die Verbandsliga vorzubereiten. "Das ist einfach etwas anderes, als "nur" Testspiele zu haben", weiß Maas und findet darüber hinaus die Möglichkeit wichtig, "auch mal die Jüngeren reinwerfen und etwas probieren zu können."

Über die Anfangsphase der Vorbereitung kann er, wenig überraschend, nur Positives berichten: "Es fühlt sich gut an mit Christian als neuem Trainer und ich bin ganz zuversichtlich, weil wir auf drei, vier Positionen noch einmal gezielt nachlegen konnten." Sollte es über Östringen ins Achtelfinale gehen, würde dort entweder die SpVgg Heidelsheim oder der 1.CfR Pforzheim warten. Eine der brennendsten Frage vor Runde drei: Haut die SpVgg Neckarsteinach den nächsten Favoriten raus? Nach der 2:1-Überraschung gegen den Landesligisten VfB St.Leon und der 4:0-Sensation gegen den Oberligisten 1.FC Mühlhausen, scheint ein Heimsieg am Sonntag gegen den SV Osterburken fast schon eingeplant zu sein.