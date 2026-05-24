Neuauflage des Vorjahres-Endspiels: PSV Neumünster bezwingt Wasbek 3:0 von Olaf Wegerich · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

Timo Barendt vom PSV Neumünster erhält den Kreispokal von Hakan Yilmaz (re) und Michael Reich. – Foto: Sabrina Szya

In der Neuauflage des letztjährigen Endspiels traf der Verbandsligafünfte SV Wasbek auf den Oberligasiebten PSV Neumünster. Beide Klubs hatten in der Punktrunde ja nicht so ganz gezündet wie selbst erhofft. Die Elf vom Bahndamm liebäugelte vor der Saison nach dem Zulauf diverser Ex-VfR-U19-Spieler mit dem Landesligaaufstieg. Und der PSV blieb erstmals seit neun Jahren tabellarisch hinter dem Lokalrivalen VfR zurück. Mit einem Pokalsieg, gleichbedeutend mit dem Einzug in den Landespokal, könnten beide Teams einen gelungenen Saisonabschluss feiern.

Besondere Vorzeichen Wie bekannt, wechseln ja zur neuen Saison sieben Akteure des SVW an die Stettiner Straße zum PSV. Für die ging es natürlich auch darum, gegen den neuen Verein die eigene Oberligatauglichkeit zu beweisen.

Ungewohnt hohe Temperaturen ...

... und knalliger Sonnenschein herrschten am Pfingstsamstag. Dementsprechend begann die Partie etwas mit gebremstem Schaum.

Hakon Schnoor und Tino Knobel vom SV Wasbek im Kopfballduell gegen Grady Zinkondo vom PSV. – Foto: Olaf Wegerich

SVW absolut auf Augenhöhe... Wobei der Gastgeber zunächst absolut auf Augenhöhe agierte. Die Ballbesitzanteile waren ausgeglichen. Wasbek stand zwar etwas tiefer als der PSV, aber beide Keeper bekamen gleich viel zu tun. ... und verpasst das 1:0 Gefährlich wurde es immer dann, wenn der PSV Raum für sein Umschaltspiel bekam und der Ball über die dribbelstarken, schwer vom Ball zu trennenden von der Mehden-Brüder lief. Und so ergab sich auch die erste richtig gute Möglichkeit. Youri v. d. Mehden war aus der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß gestartet, nahm Bruder Vitali mit, dessen etwas unplatzierter zentraler Schuss aus 12 Metern der starke Adrian Weiß im PSV-Tor, der Tilmann Körtzinger vertrat, abwehren konnte. Den Abpraller schnappte sich Darryl Nievchev, ließ Tom Zarpe stehen und scheiterte ebenfalls an Weiß (19.). Nach der Trinkpause wird der PSV besser Dann hat sich auch der PSV eingegroovt. Jeweils halblinks frei scheitern Zarpe (35.) und Til Küffner (41.) an Jonte Peters im Wasbeker Gehäuse. So geht es mit einem insgesamt gerechten Remis in die Halbzeit.

Darryl Nievchev und Tino Knobel (SV Wasbek) gegen Grady Zinkondo (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

2. Halbzeit: Furioser Beginn, offener Schlagabtausch Begann die erste Halbzeit etwas verhalten, so ist nach Wiederanpfiff des starken Schiedsrichters Oliver Guillon das Gegenteil der Fall. Zunächst geht Tim Möller (47.) an dem zum MTSV Hohenwestedt wechselnden Tino Knobel vorbei, der auch schon beim PSV, Bordesholm und dem VfR Oberligaerfahrung gesammelt hat. Doch Peters verkürzt den Winkel und rettet zur Ecke. Im Gegenzug ist dann Vitali v. d. Mehden frei vor Weiß (48.), der aber Peters in nichts nachsteht. Und nur eine Minute später ist es PSV-Kapitän Timo Barendt (49.), der wieder in Peters seinen Meister findet – vorerst. PSV mit starker Viertelstunde Doch der PSV hat das Tempo erhöht und ist jetzt am Drücker. Eine Küffner-Ecke kommt über Umwege zu Barendt, der mit einem unhaltbar abgefälschten Schuss aus 18 Metern Peters erstmals bezwingt. 0:1, 55.

Tom Zarpe und Til Küffner bejubeln den zweiten PSV-Treffer. – Foto: Olaf Wegerich