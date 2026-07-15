Neuauflage des Relegationskrimis eröffnet Bayernliga Süd

Neuauflage des Relegations-Duells: Christopher Obermeier (re.) und der SV Erlbach bekommen es am Donnerstagabend im Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd wieder mit Hankofen um Simon Pichlmeier (li.) zu tun. – Foto: Roland Wagner

Die Bayernliga Süd legt am morgigen Donnerstag wieder los! Der SV Erlbach empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing um 19:30 Uhr zum Eröffnungsspiel in der Holzbau Grübl-Arena. Für die Niederbayern ist es eine stressige Auftaktwoche, steht doch drei Tage später am Sonntag schon die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Die Beck-Elf gastiert dann beim FC Dingolfing.



Den Umbruch nach dem Abstieg scheint die SpVgg Hankofen gut hinzukriegen. So sieht es zumindest Cheftrainer Den Umbruch nach dem Abstieg scheint die SpVgg Hankofen gut hinzukriegen. So sieht es zumindest Cheftrainer Tobias Beck , der ein positives Fazit nach intensiven Wochen zieht: "Die Jungs haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet und waren sehr fleißig. In der Testspielen war die gewünschte Entwicklung erkennbar, das Team wächst zusammen. Und die Moral stimmt! Das hat man am Sonntag im Test gegen die SpVgg Landshut gesehen, als die Mannschaft bei großer Hitze nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen ist."

Im abschließenden Test gegen die SpVgg Landshut wussten Hankofens Lukas Käufl (li.) und Daniel Zormeier (re.) mit ihren Treffern zu überzeugen. – Foto: Paul Hofer







Für den Auftakt sieht sich die SpVgg gerüstet, wenngleich Beck sagt: "Ich sehe Erlbach schon in der Favoritenrolle. Sie sind sehr heimstark, haben einen tollen Kader. Wir fahren demütig nach Erlbach, aber ohne Angst." Die Niederbayern erwartet im Landkreis Altötting eine ganz besondere Stimmung. "Das wird eine wahnsinnig schöne Atmosphäre werden. So wie ich die Erlbacher kenne, haben sie sich sicher auch ein tolles Rahmenprogramm einfallen lassen. Wir freuen uns sehr darauf, Teil des Eröffnungsspiels sein zu dürfen", versichert Beck. Und dann wäre da ja noch die besondere Konstellation: Erlbach und Hankofen trafen sich vor einem Jahr im Mai 2025 in der Relegation zur Regionalliga - mit dem besseren Ende für die "Dorfbuam", die sich hauchdünn durchsetzten. "Da ist durchaus eine brisante Note dabei", meint auch Beck. Es ist also angerichtet für ein spannendes Auftaktspiel!





Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Neuzugang Marco Stefandl ist bereits spielberechtigt und wird im Kader dabei sein. Sven Hodo plagen hingegen Rückenprobleme, er muss ebenso pausieren wie der noch aus der Vorsaison gesperrte Daniel Ertel. Eine Verschnaufpause bekommt David Löffler. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Dave" war wegen seines Kreuzbandrisses fast ein Jahr raus. Die intensiven Wochen haben bei ihm zu einer kleinen Überbelastung geführt. Nichtsdestotrotz hat er eine starke Vorbereitung absolviert", informiert Beck. Der wechselwillige Innenverteidiger Korbininan Stütz fehlt wie schon in den Vorbereitungsspielen im Kader.





Mit einem 2:0-Sieg gegen den SSV Eggenfelden beendete der SV Erlbach die Testspielphase. – Foto: Werner Kroiß

Der SV Erlbach hat keine einfache Vorbereitung hinter sich. Gleich zu Beginn schockte das Drama um David Vogl, der im Test gegen den FC Dingolfing kollabierte und wiederbelebt werden musste, alle Beteiligten. Das schüttelt man nicht so leicht aus den Kleidern! "Der Vorfall mit David Vogl hat uns sehr erschüttert, wir sind alle froh, dass er auf dem Weg der Besserung ist", sagte unlängst Trainer Lukas Lechner und betont vorm Auftakt gegen Hankofen: "Wir müssen noch enger zusammenrücken. Bis auf die Partie in Wasserburg waren die Testspiele in Ordnung. Wir freuen uns sehr, das Eröffnungsspiel ausrichten zu dürfen." Und grinsend schiebt er nach: "Erlbach stellt wieder was auf die Beine!"



Zum Gegner Hankofen meint Lechner: "Wir haben sie einige Male beobachtet. Sie haben in meinen Augen nach wie vor eine starke Mannschaft und werden in der Bayernliga wieder eine gute Rolle spielen. Aber wir spielen zuhause und wollen so erfolgreich wie möglich starten." Personalien SV Erlbach: Die Hausherren haben einige Sorgen. David Vogl ist nach seinem Kollaps auf dem Weg der Besserung, ob bzw. wann er wieder eingreifen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht klar. Pechvogel Simon Hefter hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen im abschließenden Test gegen Eggenfelden und fällt wieder viele Monate aus. Auch Torhüter Jonas Eschler fällt mit Kreuzbandriss lange aus. Und auch Wacker Burghausen-Neuzugang Denis Ade hat sich im Frühjahr das Kreuzband gerissen und wird bis Winter fehlen.



Sebastian Spinner ist nach seinem Muskelfaserriss gerade erst wieder ins Training eingestiegen, ob es schon gegen Hankofen für einen Kaderplatz reicht, ist noch nicht klar. Lenny Thiel ist nach seiner Sprunggelenksverletzung zurück und wird im Kader mit dabei sein. Thomas Winklbauer, Neuzugang von der SpVgg Bayreuth, wird zwar im Kader mit dabei sein, hat aber bisher erst eine Trainingseinheit absolviert. "Tommy zieht gerade von Bayreuth in die Heimat um. Er wird dann ab der kommenden Woche voll einsteigen", berichtet Lechner. Sonntag



Am Sonntag geht`s für die SpVgg Hankofen-Hailing gleich mit dem Pokalspiel beim Nachbarn FC Dingolfing weiter. Wer zieht in die zweite Runde des Bayerischen Totopokals ein? Anpfiff im Isarwald-Stadion ist um 14:30 Uhr.