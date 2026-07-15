Neuauflage des Relegationskrimis eröffnet Bayernliga Süd

Die Bayernliga Süd legt am morgigen Donnerstag wieder los! Der SV Erlbach empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing um 19:30 Uhr zum Eröffnungsspiel in der Holzbau Grübl-Arena. Für die Niederbayern ist es eine stressige Auftaktwoche, steht doch drei Tage später am Sonntag schon die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm. Die Beck-Elf gastiert dann beim FC Dingolfing.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Neuzugang Marco Stefandl ist bereits spielberechtigt und wird im Kader dabei sein. Sven Hodo plagen hingegen Rückenprobleme, er muss ebenso pausieren wie der noch aus der Vorsaison gesperrte Daniel Ertel. Eine Verschnaufpause bekommt David Löffler. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Dave" war wegen seines Kreuzbandrisses fast ein Jahr raus. Die intensiven Wochen haben bei ihm zu einer kleinen Überbelastung geführt. Nichtsdestotrotz hat er eine starke Vorbereitung absolviert", informiert Beck. Der wechselwillige Innenverteidiger Korbininan Stütz fehlt wie schon in den Vorbereitungsspielen im Kader.
Der SV Erlbach hat keine einfache Vorbereitung hinter sich. Gleich zu Beginn schockte das Drama um David Vogl, der im Test gegen den FC Dingolfing kollabierte und wiederbelebt werden musste, alle Beteiligten. Das schüttelt man nicht so leicht aus den Kleidern! "Der Vorfall mit David Vogl hat uns sehr erschüttert, wir sind alle froh, dass er auf dem Weg der Besserung ist", sagte unlängst Trainer Lukas Lechner und betont vorm Auftakt gegen Hankofen: "Wir müssen noch enger zusammenrücken. Bis auf die Partie in Wasserburg waren die Testspiele in Ordnung. Wir freuen uns sehr, das Eröffnungsspiel ausrichten zu dürfen." Und grinsend schiebt er nach: "Erlbach stellt wieder was auf die Beine!"
Zum Gegner Hankofen meint Lechner: "Wir haben sie einige Male beobachtet. Sie haben in meinen Augen nach wie vor eine starke Mannschaft und werden in der Bayernliga wieder eine gute Rolle spielen. Aber wir spielen zuhause und wollen so erfolgreich wie möglich starten."
Personalien SV Erlbach: Die Hausherren haben einige Sorgen. David Vogl ist nach seinem Kollaps auf dem Weg der Besserung, ob bzw. wann er wieder eingreifen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht klar. Pechvogel Simon Hefter hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen im abschließenden Test gegen Eggenfelden und fällt wieder viele Monate aus. Auch Torhüter Jonas Eschler fällt mit Kreuzbandriss lange aus. Und auch Wacker Burghausen-Neuzugang Denis Ade hat sich im Frühjahr das Kreuzband gerissen und wird bis Winter fehlen.
Sebastian Spinner ist nach seinem Muskelfaserriss gerade erst wieder ins Training eingestiegen, ob es schon gegen Hankofen für einen Kaderplatz reicht, ist noch nicht klar. Lenny Thiel ist nach seiner Sprunggelenksverletzung zurück und wird im Kader mit dabei sein. Thomas Winklbauer, Neuzugang von der SpVgg Bayreuth, wird zwar im Kader mit dabei sein, hat aber bisher erst eine Trainingseinheit absolviert. "Tommy zieht gerade von Bayreuth in die Heimat um. Er wird dann ab der kommenden Woche voll einsteigen", berichtet Lechner.