Neuauflage des Abstiegskrachers in der KOL Kassel

– Foto: Jan Gundlach

Es war angerichtet für ein echtes Kellerduell: Mit dem TSV Wolfsanger II und dem SSV 1951 Kassel trafen am Sonntag, den 19.04.2026, zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf aufeinander – ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, das an Brisanz kaum zu überbieten war.

Die Hausherren hatten vor heimischem Publikum ein klares Zeichen setzen wollen und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen wollen. Doch auch die Gäste waren mit dem festen Ziel angereist, im direkten Duell wichtige Zähler mitzunehmen. Entsprechend hoch war die Spannung bereits vor dem Anpfiff – alles war angerichtet für einen intensiven und hart umkämpften Fußballnachmittag.

In der 11. Minute vollendete Romario Taloi nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite artistisch aus der Drehung heraus zum 1:0.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten waren unsere Wölfe spielbestimmend gewesen und hatten konzentriert sowie mutig aufgespielt.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte erneut Romario Taloi nach einem schönen Steckpass durch die Abwehr hindurch auf 2:0.

Nach der Pause hatten die Wölfe an ihre starke Leistung aus der ersten Halbzeit angeknüpft und auf das dritte Tor gedrückt. Dieses fiel in der 50. Minute, als der Torwart nach einem hohen Ball auf das Tor patzte und der reaktionsschnelle Tom Luca Opfermann den Fehler eiskalt ausnutzte.

Rund eine Viertelstunde später hatte Justin Faulstich nach einem verlängerten Einwurf Maß genommen und den Ball überlegt in die untere rechte Ecke geschoben, womit er auf 4:0 stellte.

Nach einem scharf geschossenen Eckball war der Ball in der 82. Spielminute von einem Spieler des SSV ins eigene Tor zum 5:0 geprallt.

Den Schlusspunkt zum 6:0 setzte Emil Tangel fünf Minuten vor Schluss, nachdem er einen Fehlpass der gegnerischen Abwehr ausnutzte.

Unsere Wölfe zeigten insgesamt eine engagierte und erwachsene Leistung und konnten der direkten Konkurrenz durchaus verdeutlichen, dass mit ihnen in den nächsten Wochen fest zu rechnen ist.

Einziger Wermutstropfen eines sehr gelungenen Spieltages war eine unnötige Rudelbildung kurz vor dem Spielende.

Nächsten Sonntag geht es dann auswärts gegen den TSV 1982 Heiligenrode.