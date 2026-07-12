Neuaufbau soll der SKG Bauschheim Ruhe und Konstanz bringen

Beide 34 Jahre alt, beide gebürtige Rüsselsheimer, haben eine lange Aktivenzeit hinter sich. Während Özgüc seine Laufbahn als Spieler nach der letzten Saison bei A-Ligist Opel Rüsselsheim beendet hat und sich nun ganz auf den Trainerjob konzentrieren will, wird Celebi, zuletzt beim B-Liga-Vizemeister Eintracht Rüsselsheim am Ball, in Bauschheim auch noch weiter auf dem Feld mitmischen. Wie Tolga Özgüc betont, „ist es natürlich eine interessante und reizvolle Aufgabe, bei der SKG den Neuaufbau mitgestalten zu können. Wir freuen uns sehr darauf. Dabei geht es vor allem darum, eine stabile, tragfähige Mannschaft für die Zukunft aufzubauen und für eine gute Gemeinschaft zu sorgen.“