Neuaufbau soll der SKG Bauschheim Ruhe und Konstanz bringen

Bauschheim. Neustart bei den Fußballern der SKG Bauschheim: Nach dem Abstieg aus der A-Liga stellen sie komplett um. Mit zwei neuen Trainern und 17 Zugängen soll es wieder aufwärts gehen. „Wir machen jetzt einen Neuaufbau und wollen Ruhe und Kontinuität reinbringen“, setzt Abteilungsleiter Andreas Weist voller Hoffnung auf eine Trendwende durch den Umbruch.
Künftig wird das Team in der B-Liga von Tolga Özgüc als Coach und von Osman Celebi als spielendem Co-Trainer geführt. „Das ist auch für uns ein Neuanfang“, meint Özgüc augenzwinkernd, der mit seinem langjährigen Freund die erste Trainerstation in Angriff nimmt. „Wir kennen uns schon lange und haben bereits in der Jugend beim SC Opel zusammen gespielt.“
Beide 34 Jahre alt, beide gebürtige Rüsselsheimer, haben eine lange Aktivenzeit hinter sich. Während Özgüc seine Laufbahn als Spieler nach der letzten Saison bei A-Ligist Opel Rüsselsheim beendet hat und sich nun ganz auf den Trainerjob konzentrieren will, wird Celebi, zuletzt beim B-Liga-Vizemeister Eintracht Rüsselsheim am Ball, in Bauschheim auch noch weiter auf dem Feld mitmischen. Wie Tolga Özgüc betont, „ist es natürlich eine interessante und reizvolle Aufgabe, bei der SKG den Neuaufbau mitgestalten zu können. Wir freuen uns sehr darauf. Dabei geht es vor allem darum, eine stabile, tragfähige Mannschaft für die Zukunft aufzubauen und für eine gute Gemeinschaft zu sorgen.“
Auch bei Andreas Weist hat es nach vier verschiedenen Trainern innerhalb der vergangenen zwölf Monate und einer großen Menge an Abgängen zum Jahreswechsel absolute Priorität, „dass uns der Neuaufbau gelingt. Das ist das große Ziel. Einen Tabellenplatz werden wir deshalb nicht ausgeben und wollen ganz ohne Druck in die Runde gehen.“ Denn eines ist für den Abteilungsleiter klar: „So eine Saison wie die letzte möchten wir nichtnoch mal erleben.“
Die SKG hat deshalb alles daran gesetzt, die Weichen für einen erfolgreichen Turnaround zu stellen. Sage und schreibe 17 Neuzugänge konnte sie für ihren Re-Start gewinnen, darunter zahlreiche erfahrene Spieler, die Qualität mitbringen. Allen voran Serdar Erdinc, der nicht nur voriges Jahr mit Genclerbirligi Bischofsheim den Kreisoberliga-Aufstieg geschafft hat, sondern auch in der zurückliegenden Runde mit Türk Gücü Rüsselsheim A-Liga Meister wurde. „Er ist unser neuer Kapitän“, betont Tolga Özgüc.
In Veli Tanis von Gencerbirligi Bischofsheim wurde zudem ein starker Stümer verpflichtet. Mit Leonardo Vodraschka, Arif Uenverdi und Tim Ophoff drei Spieler vom VfR Groß-Gerau aus der Kreisoberliga zurück.
Neben Tanis und Uenverdi verstärken auch Bilal Hassfeld (SC Opel), Bugrahan Özcelik (SV Nauheim) und Vedat Eroglu (Dersim Rüsselsheim) die Bauschheimer Offensive. Von Eintracht Rüsselsheim wechselten zusammen mit Osman Celebi noch Melih Özdemir, Burak Olgun, Emre Deniz Arslan, Bilal Turna und Lucas Thienger zur SKG. Darüber hinaus kam Emre Koc vom SV 09 Flörsheim, Mert Altikat von Gencler Bischofsheim und Oguzhan Karabulut vom SC Opel dazu.
So kann Özgüc voller Zuversicht der Saison entgegen blicken: „Wir haben einen Plan, wir haben Qualität und einen guten Kader. Jetzt müssen wir nur noch zu einer Einheit werden.“ Unter der Leitung von Max Diefenbach geht die SKG aber auch weiter mit einer zweiten Mannschaft an den Start. Wie Andreas Weist betont, „ist das gerade im Hinblick auf unsere Jugend sehr wichtig“.