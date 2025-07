Neuaufbau mit Selbstreflexion

Die Vorbereitung begann bereits am 29. Juni. In gemischten Einheiten mit der Ersten ergibt sich für die Spieler eine reizvolle Gelegenheit, sich zu zeigen und sich in den Vordergrund zu spielen. Besonders lobend erwähnt werden Armin Tasdighi für seine Zuverlässigkeit, die jungen Spieler David Sonnak und Marius Pöppe sowie Simon Bachmann und André Alhelm, die mit fünf bzw. drei Treffern die interne Torschützenliste anführten.

Konkrete Tabellenziele möchte Lehmann nicht ausrufen – zu viele Unwägbarkeiten prägen derzeit den Umbruch. Im Fokus stehen ein fester Stamm, die Integration junger Neuzugänge und die Schaffung von Stabilität. Als mögliche Favoriten nennt der TSV-Verantwortliche Schrecksbach II und Asterode II. Personell gab es Veränderungen: Trainer Philipp Miletzki wechselte nach Remsfeld, Kevin Strulik zog es zum FC Körle. Neu im Kader sind Maurice Sauermann (FeLoNi), Benjamin Kühne (reaktiviert), Niklas Höcker (Vollmarshausen) und Henry Leister (Olympia Kassel).