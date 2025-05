Der SG Rommerskirchen droht der Abstieg in die Kreisliga B. – Foto: Julian Glaw

Neuaufbau in Rommerskirchen Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga droht auch der Abschied aus der Kreisliga A.

Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Fußballer der SG Rommerskirchen/Gilbach auf Platz 15, sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Delhoven und Rang 14, der den Verbleib in der Kreisliga A bedeutet. Am Wochenende gab es eine knappe 2:3-Niederlage bei Germania Grefrath. „Es ist rechnerisch noch möglich und natürlich ist es unser Ziel, das Unmögliche irgendwie noch möglich zu machen und in den Abstieg zu verhindern“, sagt Karl-Heinz Wandke, Vorsitzender der SG. „Aber wir sind auch nicht blauäugig und blenden den Abstieg einfach aus.“

Zweigleisige Planung Dementsprechend plant der Verein aktuell zweigleisig für die Erste Mannschaft, für Kreisliga A und B. Für die kommende Saison wird ein neuer Trainer gesucht. Denn dass das Urgestein Axel Neef nur für die Rückrunde einspringt, war von Anfang an klar. „Der hat seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile woanders, wohnt auch nicht mehr hier und macht das nur noch aus Liebe zum Verein“, so Wandke. Erste Gespräche gab es bereits, auch schon eine mündliche Zusage. „Dann kam von heute auf morgen keine Rückmeldung mehr, auch keine Absage. Sowas ist menschlich nicht die feine Art“, ärgert sich der Vorsitzende. Konkrete Vorgaben gibt es nicht: „Wir sind zu allen Seiten offen. Auch für junge Trainer, die gerade die Ausbildung abgeschlossen haben“, stellt Wandke klar. „Er sollte Spaß an einem Neuanfang haben und den Plan, länger zu bleiben. Wir hoffen auf Kontinuität.“

An Kontinuität hatte es zuletzt nämlich gefehlt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga vergangene Saison haben 16 Spieler den Verein verlassen. Schon vorher passte es im Kader nicht mehr: „Der hatte sich in zwei Gruppen gespalten. Der Abstieg war dann fatal – für den Verein. Für die Spieler ist es immer einfacher, eine neue Mannschaft zu finden, wir müssen komplett was Neues aufbauen“, sagt Karl-Heinz Wandke. Um die vielen Weggänge aufzufangen, wurde quasi die zweite Mannschaft der SG in die erste hochgezogen. „Dann so abrupt die Qualität für die Kreisliga A zu liefern, war und ist schwierig“, so Wandke. Der jetzige Kader bleibt aber zum Großteil zusammen, egal in welcher Liga. Umbruch läuft noch