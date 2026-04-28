Neuaufbau geht voran: Oberliga-Kellerkind mit nächsten Zugang

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Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen beginnt der angekündigte Neuaufbau bereits jetzt, noch ehe über die letzten rechnerischen Hoffnungen im Abstiegskampf entschieden ist. Mit Marlon Radel stellt der Oberligist einen Neuzugang vor, der in seiner Laufbahn Ausbildung, Erfahrung und einen spürbaren Willen zum Neuanfang miteinander verbindet. Für einen Verein in schwieriger Lage ist das ein Transfer mit Symbolkraft.

Der 24-jährige Innenverteidiger wurde im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers ausgebildet und sammelte später beim FC Nöttingen bereits wichtige Erfahrungen in der Oberliga. Danach führte ihn sein Weg zum Studium in die USA, wo er für Cal State LA spielte. Diese Laufbahn verleiht dem Neuzugang ein interessantes Profil: Er kennt den leistungsorientierten deutschen Nachwuchsfußball ebenso wie den Herrenbereich und hat zudem abseits der vertrauten Strukturen eigene Erfahrungen gesammelt.

Die sportliche Ausgangslage ist bekanntlich unerquicklich. Mit 21 Punkten aus 29 Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang 17 der Oberliga Baden-Württemberg und braucht im Saisonendspurt beinahe ein Wunder, um den Abstieg noch abzuwenden. Vor dem Heimspiel am 2. Mai 2026 gegen den SV Oberachern ist der Blick daher längst nicht nur auf die Gegenwart gerichtet, sondern ebenso auf das, was danach kommt. Genau in diesen Horizont fügt sich die Verpflichtung von Marlon Radel.

Nach einer verletzungsbedingten Pause ist Radel nun wieder fit und bereit für den nächsten Abschnitt. Dass er sich im Rahmen der Kooperation beim VfL Sindelfingen fit halten konnte, zeigt zudem, wie gezielt an seiner Rückkehr gearbeitet wurde. Sportlicher Leiter Groß hebt neben der gemeinsamen Vergangenheit im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers vor allem dessen Robustheit, Durchsetzungsfähigkeit und Qualitäten im Spielaufbau hervor. Es ist die Beschreibung eines Verteidigers, der nicht nur verteidigen, sondern auch ordnen soll.

So ist Marlon Radel für Bietigheim-Bissingen mehr als ein gewöhnlicher Neuzugang. In einer Zeit, in der der Verein ein kleines Wunder bräuchte, um die Klasse noch zu halten, steht seine Verpflichtung bereits für den nächsten Versuch, wieder Halt, Struktur und Perspektive zu gewinnen.