„Neuaufbau des Teams und Klassenerhalt.“

Im FuPa-Teamcheck blickt Steffen Westphal, Trainer des FC Eisenhüttenstadt II in der Ostbrandenburgliga, auf eine erfolgreiche vergangene Saison zurück. Gleichzeitig richtet sich der Fokus bereits auf den großen personellen Umbruch und den Neustart mit einem nahezu komplett neuen Team.

Die vergangene Saison bleibt beim FC Eisenhüttenstadt II in guter Erinnerung. Obwohl der Verein nun vor einem umfassenden Umbruch steht, blickt Steffen Westphal mit Zufriedenheit auf die Leistungen seiner Mannschaft zurück. Das Team konnte sich in der Spielzeit 2025/2026 sportlich überzeugen und damit eine gute Ausgangsbasis schaffen.

Mit dieser kurzen, aber eindeutigen Einschätzung bringt der Trainer seine Zufriedenheit auf den Punkt. Gleichzeitig richtet sich der Blick inzwischen bereits auf die kommende Saison, in der sich die Voraussetzungen deutlich verändert haben.

„Das Team hat eine sehr starke Saison gespielt“, sagt Steffen Westphal gegenüber FuPa.

Trainingsauftakt mit völlig neuer Mannschaft

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht ganz im Zeichen des Neuanfangs. Für Steffen Westphal ist deshalb nicht ein bestimmtes Testspiel oder ein Vorbereitungsturnier das größte Highlight, sondern vielmehr der Start mit einer völlig neu zusammengestellten Mannschaft.

„Den Trainingsstart mit einem völlig neuen Team.“

Gerade dieser Trainingsauftakt wird für die Verantwortlichen eine wichtige Phase sein. Schließlich gilt es, die vielen neuen Spieler möglichst schnell zusammenzuführen und die Grundlagen für die kommende Saison zu schaffen.

Das Kollektiv steht im Mittelpunkt

Auf die Frage nach einem Spieler, den er besonders hervorheben möchte, verzichtet Steffen Westphal bewusst darauf, einzelne Akteure herauszustellen.

„Nein.“

Damit macht der Trainer deutlich, dass für ihn die Mannschaft als Ganzes im Vordergrund steht. Nach den umfangreichen Veränderungen richtet sich der Fokus ohnehin darauf, als geschlossene Einheit zusammenzuwachsen.

Neuaufbau vor sportlichen Ambitionen

Die Zielsetzung für die neue Saison fällt bewusst realistisch aus. Angesichts der vielen personellen Veränderungen steht zunächst die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund.

„Neuaufbau des Teams und Klassenerhalt.“

Der Verein möchte zunächst eine funktionierende Mannschaft formen und gleichzeitig den Verbleib in der Ostbrandenburgliga sichern. Beides hängt eng zusammen und bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung.

Keine Prognose im Meisterschaftsrennen

Bei der Frage nach den Favoriten auf den Meistertitel hält sich Steffen Westphal zurück. Eine Einschätzung möchte der Trainer zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben.

„Unbekannt.“

Damit richtet sich der Blick des FC Eisenhüttenstadt II konsequent auf die eigene Entwicklung und nicht auf die Konkurrenz.

Großer personeller Umbruch im Sommer

Die wohl größte Veränderung hat sich in der Sommerpause im Kader vollzogen. Der Verein startet mit einem neuen Trainerteam und einer nahezu vollständig neu zusammengestellten Mannschaft in die kommende Spielzeit.

„Ja, bis auf zwei erfahrene Männer aus dem Team der vorherigen Saison sind alle neu im Team. Neues Trainergespann, neues Team.“

Diese Aussage verdeutlicht, wie groß der Umbruch beim FC Eisenhüttenstadt II tatsächlich ausfällt. Mit lediglich zwei erfahrenen Spielern aus dem bisherigen Kader beginnt der Verein praktisch einen Neuanfang. Entsprechend wird es in den kommenden Wochen vor allem darauf ankommen, die neue Mannschaft sportlich und menschlich zusammenzuführen und eine stabile Grundlage für die Saison in der Ostbrandenburgliga zu schaffen.