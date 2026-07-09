Neuaufbau bei Schaffhauser Drittligist

FC Thayngen: Mit einem neuen Trainer-Trio. Der FC Thayngen hat die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Nach dem Abgang des bisherigen Staffs um Chefcoach Moreno Del Rizzo und eines Grossteils des Drittligakaders übernimmt neu das Trainertrio Miroslav Panic, Davide Mühlebach und Mirko Dominguez bei den Schaffhausern. Die Crew arbeitete zuletzt gemeinsamen beim Gruppenrivalen Dinamo Schaffhausen, wo es im Spätfrühling nach einer sportlichen Durststrecke zur Trennung gekommen war. In Thayngen - in der letzten Siebter der Gruppe 5 - soll sie nun den sportlichen Neuaufbau vorantreiben. Das Kader umfasst derzeit mindestens 24 Spieler, darunter sechs Akteure aus den eigenen B-Junioren. Präsident Oliver von Ow sagte gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten" zum Umbruch: "Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben im Verein sehr viele motivierte Leute, wir werden auch diese Neuausrichtung stemmen."

Interregio-Cup-Qualifikation: Zu diesen Duellen kommt es. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart beginnt am 15. und 16. August mit der ersten von drei Runden die Interregio-Qualifikation für den Schweizer Cup. Aus Zürcher Sicht kommt es mit den Partien Seuzach – Höngg und SV Schaffhausen – Uster zu zwei Direktduellen. Vor eigenem Publikum antreten dürfen Aufsteiger Stäfa gegen Malcantone sowie Red Star gegen Altstätten. Für Seefeld führt der Weg nach Sursee. Mit Lachen/Altendorf, Oetwil-Geroldswil und Zürich City profitieren drei Teams aus der Region sogar von einem Freilos. Die Vereine, die alle drei Qualifikationsrunden überstehen, qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups 2027/28.

