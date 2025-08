Neuaufbau bei Eintracht Warden II: „Wir backen kleine Brötchen“

Nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisliga C will der VfL Eintracht Warden II in der kommenden Spielzeit einen Neuanfang wagen. Mit 15 Punkten beendete die Mannschaft die Saison 2024/25 auf dem 14. Tabellenplatz und kehrte nach drei Jahren zurück in die Kreisliga D. Mit dem neuen Trainer Jörg Schimanowski, der die Mannschaft in der Sommerpause übernahm, soll nun ein behutsamer Neuaufbau gelingen.