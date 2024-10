Neuansetzung: Ostbayernderby Vilzing vs. Hankofen am 7. Dezember

Diesen Termin in der Vorweihnachtszeit sollten sich die Fußballfans in der Oberpfalz und Niederbayern schon mal vormerken. Das Ostbayernderby in der Regionalliga Bayern zwischen der DJK Vilzing und der SpVgg Hankofen-Hailing wird sozusagen hinten dran gehängt und nach dem letzten regulären Spieltag (30.11) vor dem Winterpause nachgeholt. Die Partie soll nun am Samstag, den 7. Dezember, um 14 Uhr im Manfred-Zollner-Stadion über die Bühne gehen.