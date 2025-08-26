Neuansetzung nach medizinischem Notfall und eine Wertung

Rund um den ersten Spieltag in den Kreisligen im Bezirk Rems/Murr/Hall gibt es einige Informationen. Darunter einen Neuansetzung und eine Wertung. Der Fußballbezirk teilt diese Neuigkeiten dazu mit:

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Aufgrund des medizinischen Notfalls am Sonntag (TV Oeffingen II – TSV Rudersberg II) hat der TSV Rudersberg II gebeten, die Begegnung am kommenden Sonntag gegen den TSV Nellmersbach II abzusagen und neu anzusetzen. Diesem Wunsch kommt der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall nach. Die Begegnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

In der B1 findet eine Verlegung und ein Heimrechttausch statt:

Bisher: Sonntag, 28.09.2025, 15:00 Uhr, ASGI Schorndorf – Spvgg Rommelshausen I

Neu: Donnerstag, 02.10.2025, 20:00 Uhr, Spvgg Rommelshausen I – ASGI Schorndorf

Sportgerichtsurteil: 24.08.2025, Kreisliga B: SV Remshalden II – SC Korb II (von den Gästen abgesagt) – Wertung: 3:0

