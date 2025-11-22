Neuansetzung Heepen vs. Wellensiek beabsichtigt - nächster Einspruch

Nachdem die Partie zwischen der SpVg Heepen und dem VfR Wellensiek zunächst vom Staffelleiter mit 2:0 für die Gastgeber gewertet wurde, hat dies nun das Bezirkssportgericht aufgehoben und eine Neuansetzung der Partie angeordnet. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag, den 21. November, in seinen Offiziellen Mitteilungen bekannt.