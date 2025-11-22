 2025-11-18T09:22:12.436Z

Neuansetzung Heepen vs. Wellensiek beabsichtigt - nächster Einspruch

In der Bezirksliga Staffel 2 beschäftigt ein Spielabbruch weiter die Sportgerichte.

Nachdem die Partie zwischen der SpVg Heepen und dem VfR Wellensiek zunächst vom Staffelleiter mit 2:0 für die Gastgeber gewertet wurde, hat dies nun das Bezirkssportgericht aufgehoben und eine Neuansetzung der Partie angeordnet. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Freitag, den 21. November, in seinen Offiziellen Mitteilungen bekannt.

>>> Wertung am Grünen Tisch - Heepen erhält Punkte gegen Wellensiek

Einzelrichter Andreas Schober des Bezirkssportgerichts 3 Mitte hat offensichtlich keine schuldhafte Verursachung des Spielabbruchs durch den VfR Wellensiek festgestellt. Hintergrund war eine schwere Verletzung eines Akteurs des VfR Wellensiek, woraufhin die Partie nach nur wenigen Minuten abgebrochen wurde.

Nachdem Wellensiek erfolgreich interveniert hat, wird nun Heepen Rechtsmittel einlegen. Dies bestätigte Coach Marko Puskaric gegenüber FuPa Westfalen.

