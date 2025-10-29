Neuansetzung Bollschweil I - Hausen II am Mittwochabend

Mittwochabend — Flutlichtspiel

29.10.2025 — Spielbeginn: 19:30 Uhr

Spvgg. Bollschweil-Sölden I – VfR Hausen II

Spielort:

„Kohlwaldstadion“

Langackergasse

79283 Bollschweil

Spielfeld: Winterrasen

Schiedsrichter: Patrick Bonczyk (Alemannia 08 Müllheim)

Diese Partie wurde vom kommenden Wochenende, dem 9. Spieltag, vorgezogen. Die Gastgeber stehen drei Punkte und vier Plätze hinter dem VfR-Team II. Die Heimmannschaft von Coach Matthias Rosmanith spielte zuletzt 1:1 gegen den SV Tunsel und gewann mit 4:0 bei der Spvgg. Untermünstertal.

Zu beachten sind sicherlich die beiden Angreifer Ian Meusinger und Joel Rappenecker – sie erzielten in der letzten Runde 2024/25 gemeinsam 33 Tore in der Kreisliga A2. „Meusi“ spielte zudem zwei Jahre beim VfR Hausen (2022/23 und 2023/24) und absolvierte dabei 41 Partien in der Landes- und Verbandsliga.

Nach einem sehr guten Start stotterte der Motor zuletzt bei den „Möhlinkickern“. Eine Nullnummer gegen die Spvgg. Untermünstertal und die 2:3-Niederlage nach einer sicheren 2:0-Führung gegen den VfR Pfaffenweiler stehen zu Buche. Noch rangiert man gut und respektabel auf Platz 7 in der Kreisliga A2.

Auch wenn zuletzt das Spielglück abhandengekommen ist, nun muss wieder gepunktet werden! Die Truppe um Kapitän Nick Gladrow und Goalie Elias Kiefl wird sich dieser anspruchsvollen Aufgabe im „Kohlwaldstadion“ bestmöglich und topmotiviert stellen.

Viel Glück, Spaß und Erfolg, VfR-Team II!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)