Neuanfang ohne Happy End: FC Helmstedt zieht Mannschaft zurück

Beim FC Helmstedt, der mittlerweile wieder unter seinem traditionsreichen Namen FC Türk Gücü Helmstedt antritt, sollte nach dem Landesliga-Abstieg eigentlich alles neu beginnen. An der Kantstraße wurde der Verein einmal komplett auf links gedreht: neuer Name, neuer Trainer, fast komplett neuer Kader. Doch der erhoffte Neustart endete schneller als geplant – und ernüchternder als befürchtet.

Schon früh im Sommer machte sich abzeichnet, wie tief der Einschnitt sein würde. Nach dem sportlichen Zusammenbruch der Vorsaison blieben dem Verein nur wenige Spieler erhalten. Doch so groß der personelle Umbau auch war, auf dem Platz fand die Mannschaft nie zusammen.

Die Ergebnisse sprachen eine deutliche Sprache:

Ein 0:4 zum Start, ein 1:5 im zweiten Spiel – und es wurde nicht besser. Hohe Niederlagen wie das 0:12 in Wendezelle, das 1:15 in Rautheim oder das 0:16 bei BSC Acosta II zeigten, wie schwer der FC Helmstedt mit der neuen Realität zurechtkam. Trotz einzelner kämpferischer Auftritte blieb das Team chancenlos.