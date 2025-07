Neuanfang: Neuer Trainer - Sieben Abgänge

Mit Piotr Dutkewicz begrüßen die Nullneuner einen echten Fußball-Liebhaber an der Seitenlinie. Der in Stettin geborene Pole lebt heute in Neustadt an der Orla. Für die Blau-Weißen spielte er vor zehn Jahren auch in der Thüringenlgia. Zudem stehen Spieler-Erfahrungen aus seiner Zeit in Amsdorf (Verbandsliga Sachsen-Anhalt) und TFC Greif (Oberliga) in der FuPa-Vita des 39-Jährigen. Neben jeder Menge Erfahrung bingt der neue Pößnecker Trainer eine klare Vorstellung mit: „Ich liebe offensiven, technischen Fußball – aber hinten muss die Null stehen. Mein einziges Ziel ist es, den Jungs Fußball beizubringen. Die Ergebnisse kommen dann von selbst.“ Dabei legt er viel Wert auf Ehrlichkeit, Struktur und ein glasklares Konzept. Zuvor war Piotr Co-Trainer bei BWN und übernahm später eigenverantwortlich den TSV Oppurg.

Misha Ghencian kam aus Portugal zum VfB und erzielte in 46 Einsätzen sieben Tore. Nach Saisonende zieht es ihn zurück in seine Heimat. Leon Wetzel verlässt den VfB auf eigenen Wunsch und wird künftig in Ranis spielen. Als Spieler war er sowohl bei den A-Junioren als auch im Männerbereich ein fester Bestandteil des Teams. Maximilian Jäger wagte im vergangenen Sommer den Schritt in die Landesklasse. In 25 Spielen erzielte er vier Tore und zeigte starkes Engagement auf und neben dem Platz. Künftig wird er näher an seinem Wohnort aktiv sein, um Zeit und Fußball besser vereinen zu können. Firas Alshuweesheen erzielte in 50 Spielen 18 Tore für den VfB. Ab Sommer startet er eine Ausbildung in Südthüringen und wird den Verein deshalb verlassen. Fadel Alrugibi lief 38-mal für den VfB auf und erzielte ein Tor. Aufgrund seiner Arbeit im Gesundheitsdienst wird er künftig in Jena spielen – näher an seinem Lebensmittelpunkt. Stephan Wunderlich absolvierte 47 Spiele für den VfB und erzielte dabei ein Tor. Ob auf dem Platz oder außerhalb – er half, wo er konnte. Zur neuen Saison sucht er eine neue Herausforderung. Florian Götze beendet offiziell seine Spielerkarriere. In der Kreisliga, Kreisoberliga und Landesklasse war er über Jahre eine feste Größe. Verletzungen zwangen ihn, als Aktiver kürzerzutreten – nun wirkt er als Trainer der 2. Mannschaft weiter.