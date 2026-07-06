Neuanfang nach Umbruch

– Foto: Tobias Leder

Die SG Ludwigsau stellt sich nach einem tiefgreifenden Einschnitt neu auf. Nachdem bereits der Rückzug des FV Sport Friedlos aus der Spielgemeinschaft sowie mehrere personelle Veränderungen bekannt geworden waren, ist nun auch die sportliche Zukunft geklärt: Die SG Ludwigsau wird in der kommenden Saison mit nur noch einer Mannschaft in der Kreisliga B antreten.

Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit. Die Entscheidung sei nach mehreren Abgängen von Spielern und aus dem Vorstand gefallen. Damit zieht die SG die Konsequenzen aus einer Entwicklung, die sich zuletzt bereits angedeutet hatte. Nachdem bekannt wurde, dass der FV Friedlos seine Fußballabteilung nicht weiterführen wird und als Stammverein aus der Spielgemeinschaft ausscheiden wird, besteht die SG Ludwigsau künftig nur noch aus Mecklar, Meckbach und Reilos.

Auch sportlich bedeutet der Schritt eine deutliche Zäsur. Statt den Betrieb mit mehreren Mannschaften aufrechtzuerhalten, konzentriert sich die Spielgemeinschaft nun auf einen Neuaufbau in der B-Liga. Der Verein verfolgt dabei nach eigenen Angaben das Ziel, einen nachhaltigen und gesunden Neustart einzuleiten und die SG langfristig wieder zu stärken. Mit dem strukturellen Umbruch geht auch ein Wechsel auf der Trainerposition einher. Der bisherige Coach Andreas Rygula wird den Neuanfang nicht begleiten. Die Zusammenarbeit endet nach zwei gemeinsamen Spielzeiten im beiderseitigen Einvernehmen. Wer die Mannschaft künftig führen wird, ist bislang nicht bekannt.