Neuanfang mit vertrautem Gesicht: Erkaya übernimmt in Hohenlimburg

Es war ein passendes Ende für eine verkorkste Saison: Mit 2:7 unterlag der SV Hohenlimburg 1910 am letzten Spieltag beim BSV Schüren und verabschiedete sich mit nur vier Siegen als Tabellenletzter aus der Westfalenliga. Die Aufbruchstimmung, die man in Hohenlimburg nun entfachen will, kommt daher nicht von selbst – sie wird bewusst eingeleitet. Der wichtigste Schritt: Mit Yalcin Erkaya kehrt ein bekanntes Gesicht als Cheftrainer zurück an die Emscherstraße.

Erkaya ist in der regionalen Fußballszene kein Unbekannter. In seiner aktiven Karriere war er für mehrere Ober- und Regionalligisten aktiv, spielte unter anderem für Westfalia Herne, den SV Schermbeck und den VfB Hüls. Zuletzt war der 37-Jährige als spielender Co-Trainer beim A-Ligisten SV Boele-Kabel tätig – nun übernimmt er in Hohenlimburg erstmals vollständig die Verantwortung an der Seitenlinie im überkreislichen Fußball.