Neuanfang mit Perspektive: Der TuS Bersenbrück setzt auf die Zukunft

Mit Fyn Ebeling verlor der TuS einen der auffälligsten Außenverteidiger der vergangenen Saison. Fünf Tore und acht Vorlagen machten ihn zu einer der offensivstärksten Defensivkräfte der Liga, nun setzt er seine Laufbahn beim Bremer SV in der Regionalliga fort. Auch Connor Rohra und Julius Kanowski verließen den Verein und bleiben der Oberliga erhalten – allerdings künftig im Trikot der zweiten Mannschaften von SV Drochtersen/Assel beziehungsweise SV Meppen.

Die Enttäuschung nach dem verlorenen Niedersachsenpokalfinale gegen den Lüneburger SK Hansa wirkte noch nach, als die Verantwortlichen bereits die Weichen für die Zukunft stellten. Schon vor Saisonende war klar, dass das Oberligateam ein neues Gesicht erhalten würde. Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Thorsten Marunde-Wehmann stand vor der Aufgabe, einen personellen Umbruch zu gestalten, der nahezu alle Mannschaftsteile erfasste.

Noch bevor der Kader vollständig zusammengestellt war, fiel die wichtigste Personalentscheidung. Mit Hanjo Vocks verpflichtete der TuS einen Trainer, der in Niedersachsen längst einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Hinzu kamen die Abschiede von Silas Burke, Hakim Traoré und Fiete Sall. Nick Claushallmann kehrte zu seinem Heimatverein Eintracht Rulle zurück, während Marcos Álvarez nach zwei erfolgreichen Jahren den Verein verließ. Vereinsikone Santiago Aloi beendet seine Zeit im Oberligateam und übernimmt künftig als spielender Co-Trainer Verantwortung in der U23.

Der 46-Jährige führte den SC Spelle-Venhaus 2022/23 zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga Nord. Nun soll er den personellen Umbruch in Bersenbrück sportlich gestalten. Seine Spielidee ist geprägt von hoher Intensität, viel Ballbesitz und taktischer Flexibilität – ein Ansatz, der vor allem lernwillige und entwicklungsfähige Spieler verlangt.

Genau diese Philosophie spiegelt sich in der Transferpolitik des Vereins wider.

Den Anfang machte Eduard Cotor. Der rumänische Nachwuchs-Nationalspieler wechselte aus der U19 des SV Meppen nach Bersenbrück und bringt mit 1,93 Metern Körpergröße ideale Voraussetzungen für die Innenverteidigung mit.

Auch Justus Warnking verstärkt die Defensive. Der 20-Jährige kommt vom Bremer SV und sammelte bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga Nord. Mit Mikael Rodriguez verpflichtete der TuS zudem einen weiteren vielseitigen Perspektivspieler. Der 19-jährige US-Amerikaner, zuletzt beim VfB Oldenburg aktiv, kann sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden und überzeugt vor allem mit seiner Athletik.

Komplettiert wird die Reihe der jungen Neuzugänge durch Torhüter Jannik Wittmann. Der 19-Jährige wechselt ebenfalls aus Oldenburg nach Bersenbrück und übernimmt den Platz im Torwartteam, den zuletzt Fiete Sall innehatte.

Für die notwendige Erfahrung im Zentrum soll dagegen Sven Lameyer sorgen. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt vom Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst und war dort eine feste Größe auf dem Weg zur Meisterschaft. Seine Zweikampfstärke und Spielübersicht sollen dem jungen Defensivverbund Stabilität verleihen. Allerdings wird Lameyer nach einer Schulterverletzung aus der Vorbereitung zunächst fehlen und den Saisonstart verpassen.

Junge Offensive mit viel Entwicklungspotenzial

Auch in der Offensive setzt der TuS konsequent auf Nachwuchs.

Lejs Bukvic kehrt nach einer starken Saison beim FC Oberneuland in den Landkreis Osnabrück zurück. Der 20-Jährige, ausgebildet beim VfL Osnabrück, überzeugte in der Bremenliga mit seiner Torgefahr und seiner Flexibilität im offensiven Mittelfeld.

Ein besonderes Signal setzt zudem die Durchlässigkeit aus der eigenen Nachwuchsarbeit. Mit Omar Ceesay rückt erstmals ein Spieler der Jugendspielgemeinschaft Rot-Weiß Nord dauerhaft in den Oberligakader auf. Der erst 17-jährige Flügelspieler erhält nach überzeugenden Leistungen in der U19 die Chance, sich im Herrenfußball zu beweisen.

Als positive Überraschung der Sommervorbereitung gilt Maximilian Lepper. Ursprünglich war geplant, den 18-Jährigen nach seinem Wechsel aus der U19 von BW Lohne an den SV Concordia Belm-Powe zu verleihen. Mit starken Leistungen in den Testspielen empfahl sich der Offensivspieler jedoch für einen festen Platz im Oberligakader und überzeugte vor allem durch seine Unbekümmertheit und Kreativität.

Der personelle Wandel fällt deutlich aus: Neun Abgängen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Das Durchschnittsalter der neuen Spieler liegt bei gerade einmal 19,6 Jahren. Damit verfolgt der TuS Bersenbrück konsequent den eingeschlagenen Weg, junge Talente zu fördern und ihnen auf Oberliga-Niveau Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein solcher Umbruch braucht Zeit. Neue Abläufe müssen sich einspielen, Hierarchien entstehen und eine gemeinsame Spielidee wachsen. Die Verantwortlichen wissen deshalb, dass Geduld gefragt ist.

Gelingt dieser Entwicklungsprozess, könnte der TuS Bersenbrück mittelfristig nicht nur über einen der jüngsten, sondern auch über einen der spannendsten Kader der Oberliga Niedersachsen verfügen. Hanjo Vocks und seine Mannschaft stehen am Beginn eines neuen Kapitels – eines, das weniger von kurzfristigen Ergebnissen als von nachhaltigem Aufbau geprägt sein soll.