Neuanfang mit neuem Übungsleiter

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Beim VfB Allfeld wurden die Weichen auf der Trainerbank für die Saison 26/27 gestellt.
Nach dem Abstieg steht ein Neuanfang und die Einleitung eines Umbruchs beim VfB an. Wir freuen uns daher, dass wir mit Christos Panagiotidis einen erfahrenen Lizenztrainer für diese Aufgabe gewinnen konnten. Unser gemeinsames Ziel ist es wieder Spaß und am Ende auch Erfolg in die Mannschaft, sowie Allfelder Waldstadion zu bringen.