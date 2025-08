Neuanfang mit Ambitionen: Sven Damnig übernimmt bei der Sportvg Feuerbach Ziel: Stabilität und ein Platz unter den Top 5

Feuerbach, Mit Sven Damnig steht bei der Sportvg Feuerbach zur Saison 2025/26 ein erfahrener Coach an der Linie. Der 25-Jahre Trainer bringt Klarheit in der Ansprache und einen Plan, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga vor allem eines in den Mittelpunkt stellt: Stabilität.