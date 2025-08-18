Neuanfang mit alten Gesichtern: Emir Sultan Spor greift an

– Foto: Sascha Scholtes

Nach Platz zehn in der Vorsaison setzt Emir Sultan Spor Merkstein auf einen radikalen Umbruch. Trainer Mehmet Kus formte ein neues Team – mit Rückkehrern, namhaften Verstärkungen und ehrgeizigen Zielen.

Der Blick zurück fällt kurz aus. „Die Vorsaison möchte ich nicht bewerten“, sagt Mehmet Kus, der gemeinsam mit seinem Trainerteam seit diesem Sommer beim FC Emir Sultan Spor Merkstein das sportliche Kommando führt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt dennoch: Platz zehn mit 28 Punkten und 57:76 Toren war nicht das, was sich Verein und Umfeld erhofft hatten. Für Kus stand fest: Es musste sich etwas ändern – und zwar grundlegend. Was folgte, war ein radikaler Kaderumbau. „Wir haben eine ganz neue Mannschaft erschaffen“, so der Coach. Aus dem alten Aufgebot blieben lediglich Ismail Yüksel, Engin Alp Sen und Yordan Shiderov. Alles andere wurde neu zusammengestellt – mit einem klaren Plan: den Bezug zu Verein und Stadt zu stärken und gleichzeitig die Qualität zu erhöhen.

Dafür holten die Verantwortlichen zahlreiche Rückkehrer nach Merkstein, darunter Ferit Kendirci, Hakki Sen, Ridvan Ceylan, Ercan Zengin und Ugur Bektas – allesamt Spieler, die schon früher das Emir-Sultan-Trikot trugen. Parallel gelang es, mit gezielten Transfers ein Ausrufezeichen in der Liga zu setzen. Besonders die Verpflichtung von Fatih Berberoglu sorgte für Aufmerksamkeit. Der Offensivmann lehnte Angebote aus der Bezirksliga und der Kreisliga A ab, um für seinen Ex-Club aufzulaufen. „Ein unglaublicher Transfer für den Verein und die Liga“, betont Kus. Auch Ömer Berber, Nurullah Arslan und Ferit Kendirci, allesamt aus der Kreisliga A kommend, sollen das Team auf ein neues Level heben. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 20. Juli – rund sechs Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel. „Die Urlaubssaison macht es schwierig, eine durchgehende Vorbereitung zu gestalten“, erklärt Kus. Doch die Trainingseinheiten, an denen die anwesenden Spieler „hart arbeiten und sehr gut mitziehen“, stimmen ihn optimistisch. Spätestens Mitte September, so die Prognose, werde die Mannschaft in der Lage sein, „jeden schlagen zu können“.