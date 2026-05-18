Neuanfang Landesliga: Onur Cokgez und Yasin Akbaba übernehmen Inter von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:37 Uhr · 0 Leser

Onur Cokgez ist stets mit vollem Elan dabei, Inter Türkspor Kiel wieder auf Kurs zu bringen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Bei Inter Türkspor Kiel ist die Trainerbank für die kommende Saison in der Landesliga Schleswig wieder besetzt. Beim letzten Spiel bei Kilia Kiel hatte Ex-Coach Karim Youssef den Weg freigemacht für einen Neuanfang. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Schleswig-Holstein basteln die Verantwortlichen am Ostufer nun intensiv am personellen Umbruch für die kommende Landesliga-Saison.

Für dieses Vorhaben hat der Verein nun ein altbekanntes Gesicht für die Trainerbank zurückgewonnen: Onur Cokgez übernimmt ab sofort wieder den Posten des Cheftrainers. An seiner Seite wird künftig Yasin Akbaba als Co-Trainer agieren. Mit diesem Duo setzt Inter auf geballte Vereinskenntnis, Stallgeruch und große Expertise, um den sportlichen Neuanfang erfolgreich zu gestalten.

Rückkehr mit klarer Mission: Cokgez soll Inter stabilisieren Cokgez war schon in der Saison 2020/21 und 2021/22 fast zwei Jahre lang für den Oberligisten an der Seitenlinie. Nach einem Engagement beim TuS Nortorf zuletzt war der 32-Jährige, der sein Handwerk im Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel erlernt hatte, auf dem freien Markt. Ausgestattet mit der DFB-Elite-Lizenz soll er nun die Inter-Geschicke auf dem grünen Rasen leiten und den Umbruch nach dem schmerzhaften Gang in die Landesliga moderieren.

Cokgez selbst blickt voller Tatendrang und mit einer klaren Marschroute auf seine zweite Amtszeit beim Kieler Traditionsklub: „Nach vier Jahren kehre ich zum Verein zurück mit dem klaren Ziel, die Mannschaft sportlich zu stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur zu führen. Gemeinsam mit dem Trainerteam, Liridon und dem gesamten Umfeld wollen wir die richtigen Voraussetzungen schaffen und Schritt für Schritt eine erfolgreiche Entwicklung vorantreiben.“ Herzensangelegenheit: Oberliga-Legende Akbaba wird Co-Trainer Unterstützung erhält Cokgez von einem Mann, den man am Hans-Mohr-Platz ebenfalls niemandem mehr vorstellen muss. Yasin Akbaba rückt als Co-Trainer fest in das Team der Ligamannschaft auf. Akbaba verfügt über die B-Lizenz und stellte seine Trainerqualitäten in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrfach unter Beweis, als er immer wieder erfolgreich Verantwortung für die zweite Mannschaft von Inter übernahm.

Yasin Akbaba (li.) als Spieler für Inter Türkspor auf dem Platz. – Foto: Ismail Yesilyurt