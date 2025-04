Neuanfang in Winterstettenstadt: Verein trennt sich von Erol Figel

– Foto: Hege M.

Der SV Winterstettenstadt zieht im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der Kreisliga A3 Oberschwaben die Reißleine und trennte sich in der vergangenen Woche von Trainer Erol Figel. Wie Spielleiter Andreas Ruß mitteilt, soll durch einen Wechsel auf der Trainerposition „neuer Wind hineinkommen“. Figel hatte das Traineramt erst zur Winterpause der Saison 2023/24 übernommen. In seiner Zeit an der Seitenlinie gelangen dem SVW vier Siege, fünf Unentschieden und zwanzig Niederlagen.

„Aufgrund der Tabellensituation kam die Mannschaft sowie die sportliche Leitung zu dem Entschluss, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt“, erklärt Ruß. Der SV Winterstettenstadt belegt nach 19 Spieltagen mit lediglich acht Punkten den 15. und damit letzten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf den rettenden 13. Rang beträgt aktuell neun Zähler. Angesichts von nur zwei Siegen in der laufenden Saison scheint der Klassenerhalt aus sportlicher Sicht in weiter Ferne – doch die Hoffnung lebt weiter. Ruß betont in seiner Stellungnahme, dass Figel keineswegs alleinverantwortlich für die missliche sportliche Lage sei: „Erol ist auf jeden Fall nicht alleine an der sportlichen Situation schuld.“ Vielmehr habe man in dieser Saison mit erheblichen Ausfällen zu kämpfen gehabt: „Die Mannschaft spielt auch aufgrund verheerendem Verletzungspech diese Saison weit unter ihren Möglichkeiten.“ Dennoch zieht man beim SVW nun die Konsequenz. „Ausreden helfen jetzt allerdings nicht weiter“, sagt Ruß und richtet den Blick nach vorn.

Interimsmäßig übernehmen nun drei erfahrene Kräfte aus den eigenen Reihen das Ruder: Johannes Bohner, Martin Steinhauser und Alexander Heber. Alle drei verbindet eine langjährige Vergangenheit beim SV Winterstettenstadt – sowohl als aktive Spieler als auch durch ihr Engagement im Vereinsumfeld. „Die Mannschaft ist zusammen mit dem Interims-Trainerteam nun gefordert“, so Ruß weiter. Ziel bleibe trotz der schwierigen Ausgangslage der Klassenerhalt. Am heutigen Sonntag, 6. April, bietet sich den Winterstettenstädtern im Heimspiel gegen den Tabellenzwölften SV Erolzheim die Chance, ein Lebenszeichen zu senden. Ein Sieg wäre nicht nur sportlich von Bedeutung, sondern auch ein Signal an das Umfeld, dass der Verein sich nicht kampflos in das Schicksal eines Abstiegs fügt.