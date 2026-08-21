Neuanfang in Weidelsburg – Edermünde fordert den Spitzenreiter

– Foto: Joachim Striepecke

Vier Spieltage haben genügt, um erste Konturen in der neuen Saison sichtbar werden zu lassen. Oberes Edertal führt als Aufsteiger überraschend die Tabelle an, dahinter hat Gudensberg mit drei Siegen aus drei Spielen und 12:1 Toren bislang den stärksten Eindruck hinterlassen. Am anderen Ende steht Weidelsburg nach vier Niederlagen bereits vor einem Neustart, während auch Willingen, Homberg und Melsungen nach wechselhaften Wochen nach Konstanz suchen.

Die FSG Gudensberg reist mit einer makellosen Bilanz zum TSV Altenlotheim. Auf das 6:0 in Melsungen ließ die Mannschaft von Peter Wefringhaus zuletzt ein beeindruckendes 5:1 gegen die zuvor verlustpunktfreien Bad Emstaler folgen und hat damit in drei Partien bereits zwölf Treffer erzielt. Altenlotheim musste sich unter der Woche zwar Oberes Edertal mit 1:2 geschlagen geben, hatte zuvor aber Korbach im Derby bezwungen und Weidelsburg mit 11:1 überrollt. Für Gudensberg wartet damit eine weitere anspruchsvolle Prüfung auf einem Platz, an dem sich schon einige Mannschaften schwergetan haben.

Willingen braucht gegen den Aufsteiger Punkte

Beim SC Willingen bleibt der Saisonstart holprig. Der klare 5:0-Erfolg in Mengsberg schien zunächst die Wende zu bringen, doch beim 2:4 gegen Korbach offenbarte der Verbandsliga-Absteiger erneut erhebliche Schwächen und kassierte vier Gegentreffer innerhalb von nur 25 Minuten. Nun kommt die SG Neuental/Jesberg, die als Aufsteiger bereits sechs Punkte gesammelt hat. Für Willingen wäre ein weiterer Rückschlag angesichts der eigenen Ambitionen früh in der Saison unangenehm, während Neuental/Jesberg erneut zeigen kann, dass der gute Start kein Zufall ist. Weidelsburg beginnt nach Kördel-Aus neu

Bei der FSG Weidelsburg richtet sich der Blick weniger auf die Tabelle als auf die Trainerbank. Nach vier Niederlagen in den ersten vier Gruppenliga-Partien hat sich der Aufsteiger von Björn Kördel getrennt, der die Mannschaft in der vergangenen Saison noch zum historischen Aufstieg geführt hatte. Interimsweise übernimmt Meik Amelung, bislang Trainer der zweiten Mannschaft, und sitzt beim Auswärtsspiel gegen die SG Neukirchen/Röllshausen erstmals auf der Bank. Eine einfache Aufgabe wartet nicht. Neukirchen ist in der Liga noch ungeschlagen und hatte beim inzwischen annullierten Spiel gegen Domstadt Fritzlar bis zum wetterbedingten Abbruch nach 54 Minuten bereits mit 4:0 geführt. Besonders Luca Eckhardt ist hervorragend in die Saison gestartet. Weidelsburg zeigte trotz der vier Niederlagen gerade in den beiden engen Spielen gegen Sand, dass es auf diesem Niveau mithalten kann – nun soll der Trainerwechsel den erhofften neuen Impuls bringen.

Fritzlar muss das Neukirchen-Spiel aus den Köpfen bekommen

Morgen, 16:00 Uhr FC Homberg FC Homberg FC Domstadt Fritzlar FC Domstadt 16:00 live PUSH

Der FC Domstadt Fritzlar reist zum FC Homberg und bekommt schon wenige Tage nach dem schwierigen Abend in Neukirchen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Beim Stand von 0:4 wurde die Partie wegen eines Gewitters abgebrochen und muss komplett neu ausgetragen werden. Für den Aufsteiger war der Auftritt bis dahin der schwächste der jungen Saison, nachdem die ersten drei Spiele mit vier Punkten durchaus gelungen waren. Homberg kommt allerdings selbst mit Problemen: Nach dem spektakulären 4:3 gegen Neuental/Jesberg folgten ein 1:4 in Wolfhagen und ein 0:5 gegen Mengsberg. Mengsberg empfängt angeschlagenen SSV

Morgen, 17:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg SSV Sand 1910 SSV Sand 17:00 PUSH

Der TSV Mengsberg hat mit seinem 5:0 in Homberg eine deutliche Antwort auf die vorherige Klatsche gegen Willingen gegeben. Andre England und der junge Ben Krebs trafen jeweils doppelt und sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Nun kommt der SSV Sand, der nach drei Siegen zum Auftakt erstmals kräftig ausgebremst wurde: Beim 1:5 in Gudensberg war gegen den neuen Spitzenanwärter wenig zu holen. Für Sand geht es darum, die erste Niederlage schnell abzuhaken – Mengsberg kann dagegen mit einem weiteren Erfolg endgültig in der oberen Tabellenhälfte ankommen.

Brunslar bekommt den nächsten Brocken

Nach dem turbulenten 1:1 gegen Edermünde wartet auf die SG Brunslar/Wolfershausen bereits das nächste Heimspiel, diesmal gegen den TSV Korbach. Die Gastgeber bewiesen zuletzt in einem von drei Feldverweisen und einem verschossenen Elfmeter geprägten Derby, dass sie auch gegen einen der stärkeren Gegner der Liga bestehen können. Korbach reist mit deutlich mehr Rückenwind an: Der 4:2-Sieg in Willingen war bereits der zweite Derbysieg gegen den Verbandsliga-Absteiger in dieser Saison. Nach zwei Niederlagen zuvor hat die Mannschaft von Martin Wagner damit rechtzeitig wieder in die Spur gefunden. Melsungen trifft auf wiedererstarkte Wölfe

Der Melsunger FV empfängt FSV Wolfhagen II. Nach dem emotionalen Auftaktsieg gegen Mengsberg kassierte der MFV zuletzt Niederlagen gegen Gudensberg und Neuental/Jesberg und steht bei drei Punkten. Wolfhagen hatte die ersten beiden Saisonspiele ohne eigenen Treffer verloren, meldete sich beim 4:1 gegen Homberg aber eindrucksvoll zurück. Für beide Mannschaften bietet das direkte Duell die Gelegenheit, sich etwas Luft im unteren Tabellenmittelfeld zu verschaffen. Edermünde prüft den Spitzenreiter

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr SC Edermünde SC Edermünde SG Oberes Edertal SG Oberes Edertal 15:15 PUSH