Neuanfang in Vellmar

Beim OSC Vellmar soll in der U19 Ruhe einkehren. Nach einer Phase häufiger Wechsel auf der Trainerbank stellt der Verein die sportliche Leitung neu auf – mit dem erklärten Ziel, dem Nachwuchs wieder eine klare Perspektive zu geben und die A-Jugend näher an die erste Mannschaft heranzuführen.

Bis zum Saisonende übernimmt Yasin Bingül den Posten des Cheftrainers. Der frühere Spieler und spielende Trainer von Anadolu Baunatal bringt eine B-Lizenz mit und soll die Mannschaft in den kommenden Monaten stabilisieren. Unterstützt wird er von Eren Toksoy, der zwischenzeitlich bereits als Cheftrainer bei Türkgücü II tätig war, sowie von Co-Trainer Fynn Böttcher (C-Lizenz). Böttcher bringt dabei einschlägige Erfahrung aus der Region mit: 4,5 Jahre arbeitete er bei der JSG Ahnatal als Trainer, zwei davon als Cheftrainer der U17. Als Torwarttrainer ergänzt Tim Homburg das Team.

Die Planungen reichen jedoch über die laufende Runde hinaus. Böttcher und Toksoy wollen die kommende Spielzeit gemeinsam gestalten – und dabei vor allem eines verhindern: einen erneuten personellen Umbruch auf der Bank. Sportlich formuliert der OSC ambitionierte Vorgaben: Für die Saison 2026/27 wird der Aufstieg als Ziel genannt, gleichzeitig soll der aktuelle Kader „in großen Teilen“ zusammengehalten und punktuell verstärkt werden.