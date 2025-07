Neuanfang in Schnaittenbach: »Etwas Nachhaltiges aufbauen«

Ein wichtiger Motor des Neustarts ist Teammanager Thomas Hottner . Durch seinen unermüdlichen Einsatz konnten viele ehemalige Spieler reaktiviert und neue Sponsoren gewonnen werden. Der TuS verfolgt das Ziel, eine neue „DNA“ zu etablieren, die das Zusammenspiel zwischen Jugend- und Seniorenbereich verbessert und ein echtes Wir-Gefühl schafft: „Jeder im Verein soll den Slogan 'Alles für den TuS' mit Herzblut leben“, so Hottner.An der Seitenlinie steht mit Sebastian Dietrich (34) – einem echten TuS-Urgestein – eine Persönlichkeit, die seit vielen Jahren für den Verein brennt. Er bringt nicht nur viel Erfahrung aus Bezirks- und Kreisliga mit, sondern auch eine starke Verbundenheit und Führungsqualität. Dietrich fungiert als Bindeglied zwischen Tradition und Neuaufbruch. An seiner Seite steht Daniel Deyerl (35), der bereits in seiner Jugend- und ersten Seniorenzeit die Fußballschuhe für den TuS Schnaittenbach geschnürt hat. Über viele Stationen hinweg entwickelte er sich weiter, absolvierte seinen Trainerschein und sammelte wertvolle Erfahrungen als Trainer. Mit viel Leidenschaft verfolgt Deyerl das Ziel, die Mannschaft schlagkräftig und geschlossen zu formen. Torwarttrainer Kevin Schazschneider komplettiert das Trainerteam. Mit seinem gezielten Training sorgt er für Sicherheit und Stabilität im Tor und ist ein unverzichtbarer Teil des Teams.Daniel Deyerl und Sebastian Dietrich sagen: „Uns geht es nicht darum, sofort alles zu gewinnen. Wir wollen etwas Nachhaltiges aufbauen. Der TuS soll wieder eine Einheit werden, die mit Einsatz, Herzblut und Zusammenhalt überzeugt. Wir freuen uns auf die Herausforderung und werden alles dafür tun, die Fans stolz zu machen.“Die kommenden Monate sind entscheidend für den TuS Schnaittenbach. Mit einer jungen, aber erfahrenen Mannschaft, einem engagierten Trainerteam und einem starken Vorstandsteam will der Verein eine neue Ära einläuten – bodenständig, ambitioniert und zukunftsorientiert. „Wir sind auf einem guten Weg. Es wird eine spannende Saison, in der wir viel neu aufbauen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft legen wollen“, sagt Vorstand Manuel Silio. „Gemeinsam mit den Fans, die unser Herzstück sind, wollen wir wieder eine Mannschaft formen, die mit Leidenschaft und Siegeswillen auf dem Platz steht.“Saisonstart für den TuS ist am kommenden Samstag, 26. Juli, um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen die DJK Weiden II. Zum Auftakt möchte der Verein seine treuen Fans besonders willkommen heißen: Die ersten zehn Zuschauer erhalten am Grillhäuschen ein Freigetränk.