Neuanfang in der B-Liga: So ist die Lage in Heftrich und Holzhausen

Rheingau-Taunus. Mit dem TGSV Holzhausen und der SG Heftrich/Niederseelbach stoßen zwei Mannschaften in der Kreisliga B hinzu, die zuletzt noch in der Kreisoberliga auf Punktejagd waren. Beide Vereine entschieden sich für den freiwilligen Rückschritt. Auffällig ist dieser Schritt beim TGSV Holzhausen, denn die Mannschaft hätte anhand der Punkte den Klassenerhalt geschafft.
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Auf dem Papier könnten beide Teams eine wichtige Rolle spielen. Doch nach Vereinsangaben zeichnet sich ein differenziertes Bild. Der Spielertrainer der SG Heftrich/Niederseelbach formuliert seinen Anspruch deutlich. Marco Wagner legt vor: "Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen. Das sollte auch unser Ziel in der B-Liga sein." Dirk Meyer, als neuer Trainer des TGSV Holzhausen neben Christian Jäckel, beschreibt die Lage vorsichtiger. Meyer spricht von einem schmalen Kader - der aufgrund hohem Aderlass verschmerzt werden müsse - und nennt einen "einstelligen Tabellenplatz" als Wunschziel. Als Besonderheit bleibt dem TGSV mit Alf Mintzel ein ehemaliger Profi erhalten.
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Es stellt sich die Frage, wie schnell sich Holzhausens Mannschaft nach dem freiwilligen Rückzug und den zahlreichen Abgängen stabilisiert. Gleich sieben Spieler fanden ihren Weg vom TGSV zur JSG Aarbergen, darunter Cagri Yigit der ehemalige Spielertrainer, Johannes Gierth, Dennis Heppner, Leon Carstensen, Daniel Busch, Marvin Sonnemann und Kaan Yazici. Der ehemalige Co-Trainer Dennis Jung folgt dieser Entscheidung und ergänzt das Trainerteam in Aarbergen. Es ist davon auszugehen, dass auch deshalb viele Holzhausen nicht als Favoriten sehen, sondern vor allem Aarbergen. Doch auch zwei andere Vereine tauchen häufig in den Prognosen der Vereinsvertreter auf.