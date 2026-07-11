Neuanfang in der B-Liga: So ist die Lage in Heftrich und Holzhausen Die SG Heftrich/Niederseelbach sowie der TGSV Holzhausen sind von der Kreisoberliga freiwillig in die Kreisliga B abgestiegen +++ Holzhausen verbucht ganze zwölf Abgänge von Erik Bechtold · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Hier am Ball: Cagri Yigit, zuvor noch als Spielertrainer für den TGSV Holzhausen. Ab kommender Saison spielt er für die JSG Aarbergen – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Rheingau-Taunus. Mit dem TGSV Holzhausen und der SG Heftrich/Niederseelbach stoßen zwei Mannschaften in der Kreisliga B hinzu, die zuletzt noch in der Kreisoberliga auf Punktejagd waren. Beide Vereine entschieden sich für den freiwilligen Rückschritt. Auffällig ist dieser Schritt beim TGSV Holzhausen, denn die Mannschaft hätte anhand der Punkte den Klassenerhalt geschafft.

Alle Transfers und Saisonziele findet ihr beim Wiesbadener Kurier (plus)! Holzhausen und Heftrich/Niederseelbach mit der Nase vorn? Auf dem Papier könnten beide Teams eine wichtige Rolle spielen. Doch nach Vereinsangaben zeichnet sich ein differenziertes Bild. Der Spielertrainer der SG Heftrich/Niederseelbach formuliert seinen Anspruch deutlich. Marco Wagner legt vor: "Wir wollen auf jeden Fall aufsteigen. Das sollte auch unser Ziel in der B-Liga sein." Dirk Meyer, als neuer Trainer des TGSV Holzhausen neben Christian Jäckel, beschreibt die Lage vorsichtiger. Meyer spricht von einem schmalen Kader - der aufgrund hohem Aderlass verschmerzt werden müsse - und nennt einen "einstelligen Tabellenplatz" als Wunschziel. Als Besonderheit bleibt dem TGSV mit Alf Mintzel ein ehemaliger Profi erhalten.