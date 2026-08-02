Neuanfang in Brand: Jansen setzt auf Geduld und Leidenschaft

Rasensport Brand blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre seiner Vereinsgeschichte zurück. Doch mit dem Trainerwechsel und einem großen personellen Umbruch beginnt ein neues Kapitel. Jerome Jansen will die Mannschaft Schritt für Schritt entwickeln – und dabei die Freude am Fußball in den Mittelpunkt stellen.
Die Messlatte in Brand hängt hoch. Kreispokalsieger, Stadtmeister auf dem Feld und in der Halle, dazu der Klassenerhalt der ersten Mannschaft sowie die Aufstiege der U19 in die Mittelrheinliga und der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A – die vergangene Saison dürfte als eine der erfolgreichsten in die Vereinsgeschichte eingehen. Genau in dieser Phase übernimmt Jerome Jansen die Verantwortung als Cheftrainer.
Der 31-Jährige war in der Rückrunde bereits als Co-Trainer Teil des Teams, möchte die sportliche Bilanz der vergangenen Spielzeit aber nicht für sich reklamieren. „Ich war damals nicht in der Hauptverantwortung“, sagt Jansen. Aus Vereinssicht falle das Fazit jedoch eindeutig aus: „Ich weiß nicht, ob es schon einmal eine erfolgreichere Saison für den Verein gab.“
Nun beginnt allerdings ein neues Kapitel. Sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie hat sich in Brand vieles verändert. Die ersten beiden Vorbereitungswochen standen deshalb nicht nur im Zeichen der Fitness, sondern vor allem des Zusammenwachsens. „Die Jungs müssen sich auf und neben dem Platz kennenlernen und schnellstmöglich zu einer Einheit werden“, beschreibt Jansen den Schwerpunkt seiner Arbeit. Mit der körperlichen Verfassung seiner Mannschaft zeigt er sich zufrieden. Nach einem Monat Sommerpause sei die Grundfitness erhalten geblieben, nun gelte es, darauf aufzubauen.
Die Kaderplanung verlief dagegen mit Licht und Schatten. Zwar konnten einige Wunschspieler verpflichtet werden, gleichzeitig musste Brand schmerzhafte Abgänge hinnehmen und erhielt bei anderen Kandidaten Absagen. Deshalb sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. „Wenn sich etwas ergibt, das für alle Sinn macht, werden wir sicherlich noch einmal nachlegen“, kündigt Jansen an.
Mit Blick auf die neue Landesliga erwartet der Trainer eine deutlich ausgeglichenere Saison als im Vorjahr. Anders als zuletzt, als sich die Spitzengruppe früh absetzte, rechnet er nun mit einem breiten Favoritenkreis. Den SV Breinig und Germania Lich-Steinstraß zählt er ebenso dazu wie den FC Fliesteden. Besonders hoch schätzt Jansen aber auch die beiden Aufsteiger Türkischer SV Düren und Elsdorf ein. „Das sind für mich keine klassischen Aufsteiger“, betont er. Auch die Sportfreunde Düren dürften trotz ihres personellen Neustarts ein ernstzunehmender Konkurrent sein.
Für Rasensport Brand formuliert der neue Cheftrainer bewusst zurückhaltende Ziele. Der große personelle Umbruch lasse zunächst keinen Raum für höhere Ambitionen. „Das erste und einzige realistische Ziel ist der Klassenerhalt – und zwar möglichst früh“, erklärt Jansen. Erst wenn dieses Ziel erreicht sei, könne man über weitere Entwicklungsschritte sprechen.
Auch an die Fans richtet der Coach eine klare Botschaft. Niemand dürfe erwarten, dass sich die außergewöhnlichen Erfolge der vergangenen Saison automatisch wiederholen. „Ein Weiter so wie in den vergangenen Jahren wird es nicht geben“, sagt Jansen. Dafür habe sich der Verein personell zu stark verändert. Eine junge Mannschaft und ein komplett neues Trainerteam benötigten Zeit, um sich zu finden.
Wie Brand künftig auf dem Platz auftreten soll, verrät der Trainer nur in Grundzügen. Zu viel möchte er den künftigen Gegnern noch nicht preisgeben. Die grundsätzliche Richtung steht dennoch fest. „Ich will Fußball spielen, ich will den Ball haben und ich möchte, dass die Jungs Spaß am Spiel haben“, sagt Jansen. Gleichzeitig macht er deutlich, dass jede spielerische Entwicklung auf einer kämpferischen Basis aufbauen müsse. Erst wenn Leidenschaft und Einsatz stimmen, könne sich auch die eigene Spielidee vollständig entfalten.
Persönlich freut sich Jansen auf jede Aufgabe der neuen Saison. Ein besonderes Wiedersehen erwartet ihn allerdings mit Germania Eicherscheid und Trainer Sandro Bergs, den er aus gemeinsamen Bezirksliga-Duellen bestens kennt. Viel wichtiger als einzelne Gegner ist für den neuen Raspo-Coach jedoch, dass seine Mannschaft möglichst schnell zu einer Einheit wächst. Denn genau darin sieht er den Schlüssel für eine erfolgreiche erste Saison unter seiner Verantwortung.