Neuanfang in Brand: Jansen setzt auf Geduld und Leidenschaft Mit Jerome Jansen beginnt bei Rasensport Brand eine neue Ära. Nach einer außergewöhnlich erfolgreichen Vereinssaison übernimmt der bisherige Co-Trainer eine runderneuerte Mannschaft – und stellt den Klassenerhalt über alle anderen Ziele. von Tim Zimmer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elmar Cüpper

Rasensport Brand blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre seiner Vereinsgeschichte zurück. Doch mit dem Trainerwechsel und einem großen personellen Umbruch beginnt ein neues Kapitel. Jerome Jansen will die Mannschaft Schritt für Schritt entwickeln – und dabei die Freude am Fußball in den Mittelpunkt stellen.

„Ein Weiter so wird es nicht geben“ Die Messlatte in Brand hängt hoch. Kreispokalsieger, Stadtmeister auf dem Feld und in der Halle, dazu der Klassenerhalt der ersten Mannschaft sowie die Aufstiege der U19 in die Mittelrheinliga und der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A – die vergangene Saison dürfte als eine der erfolgreichsten in die Vereinsgeschichte eingehen. Genau in dieser Phase übernimmt Jerome Jansen die Verantwortung als Cheftrainer. Der 31-Jährige war in der Rückrunde bereits als Co-Trainer Teil des Teams, möchte die sportliche Bilanz der vergangenen Spielzeit aber nicht für sich reklamieren. „Ich war damals nicht in der Hauptverantwortung“, sagt Jansen. Aus Vereinssicht falle das Fazit jedoch eindeutig aus: „Ich weiß nicht, ob es schon einmal eine erfolgreichere Saison für den Verein gab.“

Nun beginnt allerdings ein neues Kapitel. Sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie hat sich in Brand vieles verändert. Die ersten beiden Vorbereitungswochen standen deshalb nicht nur im Zeichen der Fitness, sondern vor allem des Zusammenwachsens. „Die Jungs müssen sich auf und neben dem Platz kennenlernen und schnellstmöglich zu einer Einheit werden“, beschreibt Jansen den Schwerpunkt seiner Arbeit. Mit der körperlichen Verfassung seiner Mannschaft zeigt er sich zufrieden. Nach einem Monat Sommerpause sei die Grundfitness erhalten geblieben, nun gelte es, darauf aufzubauen. Die Kaderplanung verlief dagegen mit Licht und Schatten. Zwar konnten einige Wunschspieler verpflichtet werden, gleichzeitig musste Brand schmerzhafte Abgänge hinnehmen und erhielt bei anderen Kandidaten Absagen. Deshalb sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. „Wenn sich etwas ergibt, das für alle Sinn macht, werden wir sicherlich noch einmal nachlegen“, kündigt Jansen an.