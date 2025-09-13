– Foto: Reinhard Rehkamp

Neuanfang in Bersenbrück: Lupo Martini mit neuem Trainerteam Gritli: „Wir hoffen, dass neue Impulse greifen – und wir nicht mit leeren Händen zurückkommen“ Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück LM Wolfsburg

Nach dem Trainerwechsel unter der Woche steht USI Lupo Martini Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr) beim TuS Bersenbrück vor einer ersten echten Standortbestimmung. Nach fünf Spieltagen ohne Sieg und nur einem Punkt übernimmt ein neues Trainerteam um Kevin Schulze, Co-Trainer Mark Zerbe und Ante Rezic das sportliche Kommando – und soll der Oberligamannschaft dringend benötigte Impulse verleihen.

„Seit Donnerstag leiten alle drei das Training“, sagt Team-Manager Tahar Gritli, der dem bisherigen Cheftrainer Ludger Tusch nach dessen Beurlaubung Respekt zollt: „Er hat sehr positive Ergebnisse bei uns hinterlassen und war menschlich ein Top-Typ.“ Morgen, 14:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 14:00 PUSH

Sportlich steht Lupo bereits unter Druck: Bei formstarken Bersenbrückern, die zuletzt gegen Eintracht Braunschweig II überzeugten, wird ein hartes Spiel erwartet. „Die werden pressen, mit viel Tempo über die Außen kommen. Aber wir haben auch Schwächen erkannt, die das Trainerteam kennt“, so Gritli. Die Vorbereitung auf das Spiel lief trotz der kurzen Zeit intensiv – Schulze kennt die Liga und war zuletzt Interimstrainer beim SSV Vorsfelde. Auch zur Lupo-Mannschaft hat er sich schnell ein gutes Bild verschafft.