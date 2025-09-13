Neuanfang in Bersenbrück: Lupo Martini mit neuem Trainerteam

Nach dem Trainerwechsel unter der Woche steht USI Lupo Martini Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr) beim TuS Bersenbrück vor einer ersten echten Standortbestimmung. Nach fünf Spieltagen ohne Sieg und nur einem Punkt übernimmt ein neues Trainerteam um Kevin Schulze, Co-Trainer Mark Zerbe und Ante Rezic das sportliche Kommando – und soll der Oberligamannschaft dringend benötigte Impulse verleihen.
„Seit Donnerstag leiten alle drei das Training“, sagt Team-Manager Tahar Gritli, der dem bisherigen Cheftrainer Ludger Tusch nach dessen Beurlaubung Respekt zollt: „Er hat sehr positive Ergebnisse bei uns hinterlassen und war menschlich ein Top-Typ.“
Sportlich steht Lupo bereits unter Druck: Bei formstarken Bersenbrückern, die zuletzt gegen Eintracht Braunschweig II überzeugten, wird ein hartes Spiel erwartet. „Die werden pressen, mit viel Tempo über die Außen kommen. Aber wir haben auch Schwächen erkannt, die das Trainerteam kennt“, so Gritli.
Die Vorbereitung auf das Spiel lief trotz der kurzen Zeit intensiv – Schulze kennt die Liga und war zuletzt Interimstrainer beim SSV Vorsfelde. Auch zur Lupo-Mannschaft hat er sich schnell ein gutes Bild verschafft.
Verzichten muss das Trainertrio allerdings auf mehrere Spieler: Robin Dreesen, Filip Pavlovic, Romeo Kumor und Ilhan Kizilhan fallen aus. Vor allem Kizilhans erneute Verletzung schmerzt: „Er hatte sich nach seinem Muskelfaserriss zurückgekämpft – und sich im Abschlusstraining wieder gezerrt. Sehr traurig, aber er gibt nicht auf“, erklärt Gritli.
Mit Blick auf das Spiel ist die Hoffnung dennoch da: „Wir sind vorbereitet – und hoffen, dass wir nicht mit leeren Händen zurückfahren.“ Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller.