Umbruch beim FC Blau-Gelb Überruhr. – Foto: Marcel Eichholz

Neuanfang für Überruhr: Neu-Coach Tautges nach Abstieg zuversichtlich Bezirksliga, Gruppe 6: Nachdem dem FC Blau-Gelb Überruhr vor nur einem Jahr der Landesliga-Aufstieg gelang, geht die Mannschaft von Neu-Trainer Sascha Tautges nun wieder in der Bezirksliga an den Start. Für die neue Aufgabe haben sich die Blau-Gelben auf und neben dem Platz umgestellt, auch aufgrund der Neustrukturierung bleibt Übungsleiter Tautges mit Blick auf die Zielsetzung realistisch.

Denkbar knapp hat der FC Blau-Gelb Überruhr in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Landesliga verpasst. Schlussendlich fehlten vier Zähler auf das rettende Ufer, entscheidend war die deftige 0:6-Schlappe am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten FC Kray. Nun gehen die Blau-Gelben also wieder in der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start und haben sich folglich neu aufgestellt. Neben Neu-Trainer Sascha Tautges, der zuvor die zweite Mannschaft trainierte, hat sich auch in Sachen Kaderzusammenstellung einiges getan.

Die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit begann dabei allerdings anders als geplant: Während die Mannschaft am 19. Juli eigentlich im Rahmen des Essener Steno-Cups auf die Zweitauswahl des SV Burgaltendorf treffen sollte, musste die Begegnung seitens der Blau-Gelben abgesagt werden. Der Grund: Die Essener befanden in einem kurzfristig geplanten Trainingscamp, eine Reserve-Mannschaft konnte nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber dieser Redaktion äußerte sich Neu-Coach Tautges zum Trainingscamp und setzt realistische Ziele für die kommende Spielzeit. Tautges: „Ziel kann nur der Klassenerhalt sein“

So., 20.07.2025, 19:00 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr BG Überruhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh II 2 0 Abpfiff Während der Landesliga-Absteiger somit also nicht am ersten Spiel des Steno-Cups teilnehmen konnte, trat die Tautges-Elf nur einen Tag darauf bei selbigem Turnier gegen den ESC Rellinghausen II an. Frisch aus dem Trainingscamp kommend behielten die Blau-Gelben durch einen Doppelpack von Neu-Stürmer Faithful Gold-Toluhi schlussendlich mit 2:0 die Oberhand. Chefcoach Tautges ordnet die Situation rund um den Steno-Cup wie folgt ein: „Die Zusage zum Turnier fand unter gänzlich anderen Bedingungen statt. Wir haben nun eine neue, sehr junge Mannschaft, mit der wir einen fußballerischen und strukturellen Neufang bestreiten, da gilt es in der Vorbereitung ein Team zu formen. Genau aus diesem Grund mussten wir uns für ein Trainingscamp entscheiden“, begründet der neue Übungsleiter das kurzfristig geplante Camp.

Zwar sei die Absage für das erste Turnierspiel „sicherlich unglücklich für die Organisatoren“ gewesen, allerdings habe das Trainingscamp vor de Hintergrund der Umstrukturierung einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Schließlich hat sich die Mannschaft fast gänzlich neu aufgestellt: Neben Neu-Kapitän Selmir Hanici (VfB Frohnhausen) wurden hauptsächlich junge, vielversprechende Akteure wie beispielsweise Bilal Gökyesil (1. FC Styrum) verpflichtet, da es in erster Linie darum ginge, entwicklungsfähige Spieler zu holen und aufzubauen: „Wir haben bei der Kaderzusammenstellung bewusst darauf geachtet, dass wir junge Talente mit einem klaren Kopf und mentaler Stärke für uns gewinnen. Dazu kommen dann noch Leitwölfe wie Selmir Hanici oder Eljvir Ahhmet“, stellt Tautges klar und resümiert: „Jeder weiß, dass so eine neue Ausrichtung Zeit benötigt. Zeit, die wir mit Blick auf die kommende Saison nicht haben. Somit kann unser ausgegebenes Ziel für das erste Jahr nur der Klassenerhalt sein.“ Saisonauftakt gegen ambitionierte Aufsteiger

Zum Saisonstart am 17. August wartet auf den Landesliga-Absteiger aus Überruhr mit dem Heisinger SV ein ambitionierter Aufsteiger, gleiches gilt für den zweiten Spieltag eine Woche später gegen Rot-Weiss Essen II. Cheftrainer Tautges weiß, dass es die beiden Aufsteiger nicht zu unterschätzen gilt und sieht insbesondere die RWE-Reserve sehr weit vorne: „Wir gehen mit großem Respekt in das Auftaktspiel. Der Heisinger SV ist eine seit Jahren eingespielte Truppe. In den Spielen, die ich gesehen habe, spielten sie einen taktisch sehr gut eingestellten Fußball, was sowohl für die Mannschaft als auch für den Trainer spricht. Zu den Ambitionen von RWE II brauche ich alleine nach der Kaderdurchsicht nicht viel sagen“, bekräftigt Tautges und ergänzt: „Für mich ein klarer Favorit für den Aufstieg.“