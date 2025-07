Neuanfang für den SV Raadt: Umbruch nach Rückzug in Vorsaison

Der SV Raadt steht in diesem Sommer vor einem großen Umbruch: Nachdem die erste Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A Duisburg & Mülheim & Dinslaken zurückgezogen werden musste und der Spielbetrieb folglich nicht fortgesetzt werden konnte, stellt sich der Mülheimer Verein nun neu auf. Mit Christoph Cesarczyk ist ein neuer Übungsleiter gefunden, hinzu kommen viele neue Spieler, teils auch aus der Bezirksliga.