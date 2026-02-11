Neuanfang beim SV Kirchzarten: Tobias Knab übernimmt erste Mannschaft
SV Kirchzarten startet in eine neue Ära
von PM SV Kirchzarten · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Kirchzarten startet in eine neue Ära – mit klarer Vision, definierten Werten und einem Trainer, der genau dafür steht.
Der SV Kirchzarten schlägt ein neues Kapitel auf. Mit einer überarbeiteten Vereinsphilosophie und dem klaren Willen zur Weiterentwicklung gehen wir den nächsten Schritt – und haben dafür den idealen Trainer gefunden: Tobias Knab übernimmt ab sofort die erste Mannschaft.
Der richtige Mann für unseren Weg
Tobi war unser Wunschkandidat, weil er genau die Werte verkörpert, die unseren Neuanfang prägen sollen: Identifikation, Kontinuität und eine moderne Fußballphilosophie. Der 34-Jährige bringt mit seiner UEFA-B-Lizenz die fachliche Qualifikation mit und identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserer neuen Vision.
Ein besonderer Vorteil: Tobi kennt den SV Kirchzarten bereits bestens. Von 2018 bis 2023 war er sechs Jahre lang Spieler unserer ersten Mannschaft, davon vier Jahre parallel auch Co-Trainer. Nach drei Jahren kehrt er nun in neuer Rolle zurück – mit frischem Blick und klaren Ideen für die Zukunft.
Langfristig denken, jährlich evaluieren
Passend zu unserem Neuanfang setzen wir auf nachhaltige Strukturen. Mit Tobi haben wir uns auf eine Zusammenarbeit im “Streich-Modus” verständigt: In der Tendenz auf langfristige Partnerschaft angelegt, aber mit jährlicher Standortbestimmung im Herbst. So verbinden wir Planungssicherheit mit der nötigen Flexibilität.
Tobi ist beruflich als Lehrer in St. Blasien tätig und fest in der Region verwurzelt. Diese Verbundenheit mit dem Dreisamtal und sein Verständnis für unseren Verein sind wichtige Grundlagen für den gemeinsamen Weg.
Auf in die Zukunft – mit Tobi an der Seitenlinie!
Unsere Mission und unser Ziel für die Saison 26/27 ist die Etablierung und Stabilisierung einer neuen aktiven Herrenmannschaft in der Kreisliga B - mit einem Ansatz des nachhaltigen und behutsamen Wachstums. In der erweiterten Abteilungsleitung wird zukünftig alles auf ein Team-Prinzip ausgerichtet sein. Jede Funktion wird idealerweise mindestens doppelt besetzt sein.