Neuanfang beim SV Kirchzarten: Tobias Knab übernimmt erste Mannschaft SV Kirchzarten startet in eine neue Ära

Der SV Kirchzarten startet in eine neue Ära – mit klarer Vision, definierten Werten und einem Trainer, der genau dafür steht.

Der SV Kirchzarten schlägt ein neues Kapitel auf. Mit einer überarbeiteten Vereinsphilosophie und dem klaren Willen zur Weiterentwicklung gehen wir den nächsten Schritt – und haben dafür den idealen Trainer gefunden: Tobias Knab übernimmt ab sofort die erste Mannschaft.

Der richtige Mann für unseren Weg

Tobi war unser Wunschkandidat, weil er genau die Werte verkörpert, die unseren Neuanfang prägen sollen: Identifikation, Kontinuität und eine moderne Fußballphilosophie. Der 34-Jährige bringt mit seiner UEFA-B-Lizenz die fachliche Qualifikation mit und identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserer neuen Vision.

Ein besonderer Vorteil: Tobi kennt den SV Kirchzarten bereits bestens. Von 2018 bis 2023 war er sechs Jahre lang Spieler unserer ersten Mannschaft, davon vier Jahre parallel auch Co-Trainer. Nach drei Jahren kehrt er nun in neuer Rolle zurück – mit frischem Blick und klaren Ideen für die Zukunft.