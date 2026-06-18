Neuanfang beim Regionalligisten: Trainingsstart und Schneider-Deal

Der FSV 63 Luckenwalde hat die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost aufgenommen. Beim gestrigen mit Spannung erwarteten Trainingsauftakt bat der neue Trainer Patrick Weiser die neu formierte Mannschaft zur ersten Einheit auf den Rasen. Neben dem sportlichen Aufgalopp am Ball sorgt vor allem eine richtungsweisende Personalie für große Erleichterung im Umfeld des Vereins: Leistungsträger Fabio Schneider bleibt den Blau-Gelben langfristig erhalten.
Gestern hat für das Regionalligateam des FSV 63 Luckenwalde die schweißtreibende Phase der Sommervorbereitung begonnen. Nach einer kurzen Einführung durch das neue Trainerteam um Trainer Patrick Weiser absolvierten die Spieler die ersten gemeinsamen Einheiten. Für die neu formierte Mannschaft wurden die Ziele für die kommenden Wochen klar definiert: Es gilt, in der Vorbereitungsphase die körperliche Fitness zu erlangen, verletzungsfrei zu bleiben und die Teambildung innerhalb des Kaders intensiv voranzutreiben. Zudem steht der Testspielplan für die anstehenden Wochen bereits fest und soll in Kürze offiziell veröffentlicht werden.
Parallel zum Trainingsstart vermelden die Verantwortlichen eine wichtige Nachricht für die sportliche Zukunft des Klubs. Mittelfeldakteur Fabio Schneider hat seinen Vertrag über die kommende Saison hinaus verlängert. Seit seinem Wechsel am 1. Januar 2024 in das heimische Werner-Seelenbinder-Stadion bestritt der Akteur bereits 89 Pflichtspiele für die Brandenburger. In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich er seinen enormen Wert für das Team eindrucksvoll, indem er in 31 Ligaspielen vier Tore erzielte und eine weitere Torvorlage beisteuerte.
In der Pressemitteilung des Vereins wird Fabio Schneider zu seiner Vertragsverlängerung und seinen persönlichen Ambitionen für die Zukunft wie folgt zitiert: „Ich möchte mit dem FSV da weitermachen, wo wir aufgehört haben: Attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich auf möglichst viele Fans im Seele und eine erfolgreiche Zukunft!“
Die Verlängerung des Leistungsträgers sorgt auch bei der sportlichen Leitung für große Zufriedenheit. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel: „Fabio hat sich in den letzten zwei Spielzeiten zu einem Führungs- und Schlüsselspieler dieser Mannschaft entwickelt, auf und neben dem Platz. In dieser Vertragsverlängerung steckt große gegenseitige Wertschätzung. Wir sind sehr glücklich, dass sich Fabio für diesen Schritt entschieden hat.“