Neuanfang beim Regionalligisten: Trainingsstart und Schneider-Deal

Ein unverzichtbarer Eckpfeiler bindet sich an den Verein

Parallel zum Trainingsstart vermelden die Verantwortlichen eine wichtige Nachricht für die sportliche Zukunft des Klubs. Mittelfeldakteur Fabio Schneider hat seinen Vertrag über die kommende Saison hinaus verlängert. Seit seinem Wechsel am 1. Januar 2024 in das heimische Werner-Seelenbinder-Stadion bestritt der Akteur bereits 89 Pflichtspiele für die Brandenburger. In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich er seinen enormen Wert für das Team eindrucksvoll, indem er in 31 Ligaspielen vier Tore erzielte und eine weitere Torvorlage beisteuerte.

Große Vorfreude beim Schlüsselspieler

In der Pressemitteilung des Vereins wird Fabio Schneider zu seiner Vertragsverlängerung und seinen persönlichen Ambitionen für die Zukunft wie folgt zitiert: „Ich möchte mit dem FSV da weitermachen, wo wir aufgehört haben: Attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich auf möglichst viele Fans im Seele und eine erfolgreiche Zukunft!“