Neuanfang beim FC Sportfreunde Heppenheim

Heppenheim. Der FC Sportfreunde Heppenheim muss zum zweiten Mal in seiner Geschichte ziemlich weit unten anfangen. Beim ersten Mal, 2004, waren wie aktuell auch finanzielle Engpässe ausschlaggebend, dass Heppenheimer ihre Mannschaft aus der Bezirksoberliga (heute Gruppenliga) zurückgezogen hatten. Der Neustart sollte in der B-Liga gelingen. Das klappte nicht, die Sportfreunde rutschen bis in die D-Liga ab. Wie stehen die Chancen, dass der Neustart diesmal klappt?