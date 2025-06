Neuanfang bei Lüstringen III mit erfahrenem Trainerteam

An der Spitze des Projekts steht Aleksandar Valjanov, der in Osnabrück längst kein Unbekannter ist. Der langjährige Jugendleiter, Präsident und Kreisliga-Trainer des VfB Schinkel bringt nicht nur über anderthalb Jahrzehnte Erfahrung mit, sondern auch die Auszeichnung mit dem DFB-Ehrenamtspreis. In Lüstringen wird er federführend den Aufbau koordinieren und seine fachliche sowie menschliche Kompetenz einbringen.

Sein Sohn Luca Valjanov, der zuletzt für Blau-Weiß Schinkel in der Kreisliga aktiv war, wird als Führungsspieler und Mitgestalter des Projekts auf dem Platz agieren. „Wir wollen den Spaß am Fußball zurückholen und eine Truppe formen, die auf und neben dem Platz zusammenhält“, erklärt er die Motivation hinter dem Neustart.