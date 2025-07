Neuanfang bei Germania Leer: Jan-Niklas Eickels wird Cheftrainer

Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems stellt sich der VfL Germania Leer personell und strukturell neu auf – und startet mit frischem Elan in die kommende Spielzeit der Bezirksliga Weser-Ems. Im Mittelpunkt des Umbruchs steht ein neues Führungsduo an der Seitenlinie: Jan-Niklas Eickels übernimmt mit gerade einmal 28 Jahren das Amt des Cheftrainers. Unterstützt wird er von einem neuen sportlichen Leitungsteam, das mit klaren Vorstellungen und großer Motivation den Neuanfang gestalten will.

Nach Jahren zwischen Hoffen und Bangen will der Verein nun mit einem klaren Konzept, leidenschaftlichem Engagement und einem professionellen Unterbau wieder in ruhigere Gewässer steuern. Die Rückkehr in die Landesliga bleibt zwar langfristiges Ziel, doch zunächst gilt es, in der Bezirksliga eine neue Identität zu entwickeln – geprägt von Teamgeist, Disziplin und einem starken Zusammenhalt im gesamten Verein.