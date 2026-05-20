Neuanfang bei der SG Beverstedt/Wellen in der 2. Kreisklasse Findet Spieler, Trainer oder Testspielgegner in der FuPa-Vereinsbörse von FuPa Lüneburg · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Nachdem die SG Beverstedt/Wellen ihre Mannschaft in der laufenden Spielzeit vorzeitig aus dem Spielbetrieb zurückziehen musste, blickt der Verein nun wieder nach vorne. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Die Spielgemeinschaft wagt einen personellen sowie strukturellen Neustart und geht im Sommer in der 2. Kreisklasse an den Start. Um dieses Projekt erfolgreich zu gestalten, begibt sich der Verein aktuell aktiv auf die Suche nach sportlicher Verstärkung.

Zur Anzeige in der FuPa-Vereinsbörse Der sportliche Rückzug in dieser Saison war ein harter Schritt, doch die Verantwortlichen nutzen die spielfreie Zeit für eine umfassende Neuausrichtung. Für die neue Spielzeit setzt der Verein auf zwei Mannschaften.

Mit einem Kader, der sich aus den verbleibenden Kräften der ersten Mannschaft sowie der zweiten Herren zusammensetzt, strebt der Verein den Aufbau einer konkurrenzfähigen Truppe für die 2. Kreisklasse an. Neben der Etablierung des ambitionierten Teams in der 2. Kreisklasse soll zusätzlich eine neue Mannschaft im Kleinfeldformat eine Liga tiefer aufgebaut werden. Der Vorstand zeigt sich ausdrücklich offen für neue Ideen und Anregungen.