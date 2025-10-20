Neu Wulmstorfer Chancenwucher, Meckelfeld atmet auf

Der TVV Neu Wulmstorf beklagt beim FC Hanstedt-Brackel Chancenwucher und muss mit einer Roten Karte einen weiteren Ausfall kompensieren. Während das Spitzenduo eine Lücke zur Konkurrenz reißt, feiert Meckelfeld II einen wichtigen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TuS Fleestedt II.
Der siebte Sieg am Stück! Der MTV Ramelsloh feilt fast schon unaufhaltsam an der direkten Kreisliga-Rückkehr. Die SG Elbdeich machte dem Spitzenreiter das Leben zwar durchaus schwer, doch nach der Pause brachte Fabian Schulz den Favoriten in Führung (49.). Mit dem Anbruch der Schlussphase legte Mats Muffert entscheidend nach (74.). Derzeit haben die Ramelsloher bereits einen Vorsprung von neun Zählern auf einen Nichtaufstiegsplatz.
Der FC Hanstedt/Brackel begab sich mit einem Blitzstart auf die Siegerstraße. Anschließend sahen die Roten Teufel ein klares Chancenplus auf ihrer Seite und kamen mit dem Anbruch tatsächlich zum Ausgleich. Als die Hausherren durch eine Ampelkarte in Unterzahl gerieten, schien die Begegnung komplett zu kippen (83.). Stattdessen setzte Kevin Schwöll für die Hanstedter den Lucky-Punch (89.), kurz darauf sah danach auch noch Neu Wulmstorfs Florian Flügge für gefährliches Spiel die Rote Karte (90.).
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: „Wir hatten so viele klare, wirklich hundertprozentige Torchancen, dass wir das Spiel eigentlich mit 9:3 gewinnen müssen. Dass wir dann noch die strittige Rote Karte bekommen, schwächt uns in dieser Phase mit Personalproblemen weiter. Wir sind sehr enttäuscht.“
Der Buchholzer FC III befand sich auf einem guten Weg, einen Überraschungserfolg gegen einen Aufstiegsaspiranten einzufahren. Schließlich sorgte jedoch Julius Esmann mit dem Anbruch der Schlussphase für den Dosenöffner (73.). Anschließend legte Frithjof Doerks nach (82.), ehe Matchwinner Esmann (86.) mit seinem zweiten Treffer endgültig für die Entscheidung sorgte.
Die Meckelfelder erarbeiteten sich mit zunehmender Spieldauer mehr Spielanteile und bogen nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße ab. Kurz nach Wiederanpfiff trugen die Hausherren einen starken Spielzug vor, den Jarno Lange mit einem Eigentor vollendete (50.). Anschließend bekam der TVM Oberwasser und ließ zunächst die Entscheidung liegen. Dann war es Collins Okafor, der nach einer Balleroberung mit einem Lupfer für den 2:0-Endstand sorgte (75.).
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Wir sind nicht gut reingekommen und waren etwas zu passiv - die Nervosität eines Sechs-Punkte-Spiel war spürbar. Nach der Anfangsviertelstunde haben wir aber zugelegt, sind aber leider trotzdem mit dem 0:0 in die Pause. Wir wussten, wenn wir das erste Tor schießen, dass es für uns entspannter wird und das ist uns dann ja auch geglückt. Wir haben dann versucht, den Sack zuzumachen - wenn ich aber heute was bemängeln muss, dann ist es die Chancenverwertung. Von Fleestedt kam abgesehen von einem Pfostenschuss nicht viel, daher ist es ein absolut verdienter Sieg."
Zunächst deutete wenig daraufhin, dass der FC Roddau dieses Heimspiel derart deutlich für sich entscheiden würde. Denn Laurin Süßenguth schoss Tostedt in Führung (21.), Joscha Schultz sorgte zumindest für einen ausgeglichenen Pausenstand (34.). Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne dann aber Matchwinner Matthias Dierks, der mit einem Viererpack (55., 60., 79., 90.+2) der gefeierte Held war. Zwischenzeitlich schraubte auch ein Treffer von Daniel Thews (87.), das Resultat in die Höhe.
Die Begegnung entschied der TSV Stelle bereits vorgezogen am 3. Oktober für sich.
Diese Partie wurde auf den 23. November verschoben.
