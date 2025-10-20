Neu Wulmstorfer Chancenwucher, Meckelfeld atmet auf

Die Meckelfelder erarbeiteten sich mit zunehmender Spieldauer mehr Spielanteile und bogen nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße ab. Kurz nach Wiederanpfiff trugen die Hausherren einen starken Spielzug vor, den Jarno Lange mit einem Eigentor vollendete (50.). Anschließend bekam der TVM Oberwasser und ließ zunächst die Entscheidung liegen. Dann war es Collins Okafor, der nach einer Balleroberung mit einem Lupfer für den 2:0-Endstand sorgte (75.).

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Wir sind nicht gut reingekommen und waren etwas zu passiv - die Nervosität eines Sechs-Punkte-Spiel war spürbar. Nach der Anfangsviertelstunde haben wir aber zugelegt, sind aber leider trotzdem mit dem 0:0 in die Pause. Wir wussten, wenn wir das erste Tor schießen, dass es für uns entspannter wird und das ist uns dann ja auch geglückt. Wir haben dann versucht, den Sack zuzumachen - wenn ich aber heute was bemängeln muss, dann ist es die Chancenverwertung. Von Fleestedt kam abgesehen von einem Pfostenschuss nicht viel, daher ist es ein absolut verdienter Sieg."

