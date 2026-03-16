Neu Wulmstorf verspielt den Sieg - Ramelsloh erstmals geschlagen

– Foto: Andreas Hannig

Der TVV Neu Wulmstorf war eigentlich schon der sichere Sieger, dann verspielten die Roten Teufel in der Nachspielzeit eine Zwei-Tore-Führung. Für die Überraschung des Spieltags sorgte wiederum der FC Hanstedt-Brackel, der trotz Rückstand Tabellenführer MTV Ramelsloh die erste Niederlage zufügte.

Der TSV Stelle befand sich lange auf einem sehr guten Weg, die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise zu nehmen. Rico Böttcher legte für die Gäste vor (26.), doch in der Schlussphase handelte sich Stelle eine Rote Karte ein (74.). In Überzahl gelang es dem TuS Fleestedt II durch Till Kaiser zumindest noch den Ausgleich zu erzielen (80.).

Weil der Buchholzer FC III seine Mannschaft zurückziehen musste, war der MTV Ramelsloh nachträglich bis zu diesem Wochenende noch ungeschlagen. Den Auftakt ins neue Jahr hatte sich der Tabellenführer nun aber gänzlich anders vorgestellt: Zunächst lief noch alles nach Plan als Tim-Ole Bleich als Gefoulter selbst einen Strafstoß verwandelte (24.). Der FC Hanstedt-Brackel blieb aber dran und meldete sich durch Kelvin Gallwas zurück. Der Angreifer war nach einem Steckpass frei auf das gegnerische Gehäuse zugesteuert und verwandelte das Leder cool zum Ausgleich (32.). Nach dem Seitenwechsel bediente Gallwas Nick von Elling, der die Überraschung auf den Weg brachte (61.). Schließlich machte Jannik Schmidt spät den Deckel drauf und sorgt für eine große Überraschung (73.).

Der TVV Neu Wulmstorf sah schon wieder sichere Sieger aus, doch die SG Estetal II avancierte dann doch noch zum Spielverderber. Linus Hauschild beförderte die Roten Teufel mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (25., 54.). Schließlich schlug Kellerkind Estetal durch Mats-Ole Lührsen (90.) und Tjelle Illner (90.+1) innerhalb von zwei Minuten zurück und entriss dem TVV einen sicher geglaubten Sieg.

Obwohl Nico Meier die SG Elbdeich früh in Führung brachte, verpasst die SGE wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt (6.). Denn die Eintracht Elbmarsch meldete sich schnell durch Finn Scharping zurück (18.), nach Wiederanpfiff traf André Meier für EE zum 2:1-Siegtor (47.). Die Deichkicker mischen damit weiter fleißig im Aufstiegsrennen mit und bleiben an JesBe dran.

Der FC Jesteburg-Bendestorf II bleibt auf Kurs und meldet sich mit einem Sieg aus der Winterpause zurück. Im ersten Durchgang ebnete David Siladev den späteren Erfolg (26.), nach dem Seitenwechsel legte Frithjof Doerks vorentscheidend nach (48.). Weil dem gerade eingewechselten Jonas Süßenguth ein Eigentor unterlief, war die Partie früh entschieden (59.). Das Schlusswort sicherte sich einmal mehr Doerks und damit drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen (74.).