Neu Wulmstorf verliert nur kurz den Faden und verkürzt den Rückstand

Nach einem nahezu perfekten ersten Durchgang gab der TVV Neu Wulmstorf seinen klaren Vorsprung in wenigen Minuten beinahe wieder her. Als die Tostedter auf einem sehr guten Weg des Comebacks waren, pariert Finn Luttmer einen Strafstoß und brach damit den Lauf der Gäste. Schließlich machte Lukas Haubert in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir sind sehr engagiert gestartet und haben uns frühzeitig belohnt. Ärgerlich war nur, dass Florian Flügge frühzeitig verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. In der ersten Halbzeit waren wir fast in allen Punkten überlegen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel haben wir das vierte Tor geschossen. Zu diesem Zeitpunkt dachte jeder in Bassental an einen einfachen Start-Ziel Sieg. Aus dem Nichts fangen wir dann an wackelig zu werden und kassieren teilweise durch individuelle Fehler innerhalb von zwei Minuten aus Standards zwei Gegentore. Der Schlüsselmoment war, als unser Keeper einen Strafstoß gehalten hat. Am Ende sind es wichtige drei Punkte um oben dranzubleiben.

Nun ist Winterpause, ich hoffe, die Jungs kommen verletzungsfrei aus der Pause zurück und wir können dann aus den Vollen schöpfen."