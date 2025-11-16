Neu Wulmstorf verliert kurz den Faden und rückt näher an JesBe heran

Während der MTV Ramelsloh in seiner eigenen Liga aufspielt, verkürzt der TVV Neu Wulmstorf den Rückstand auf den zweitplatzierten FC Jesteburg-Bendestorf. Die Roten Teufel hatten aber durchaus ihre Mühe, einen klaren Vorsprung konsequent ins Ziel zu bringen.
Der MTV Ramelsloh befindet sich weiterhin auf Kurs Wiederaufstieg. Die Begegnung war keine 60 Sekunden alt, als Sylwester Kilian die Gäste in Führung brachte (1.). Mit der Führung im Rücken legte der Tabellenführer durch Tim Ole Bleich nach (28.), der später das entscheidende Kopfballtor von Mats Muffert vorlegte (85.).
Die SG Elbdeich hat nach sechs sieglosen Spielen wieder einen Dreier eingefahren. Die SGE rief in Hanstedt eine konzentrierte Vorstellung ab und machte durch Justus Göschel (9.), Nico Meier (20.) und Timo Flügge (26.) schnell alles klar. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Eric Tefke zwar vom Punkt (57.), doch Niklas Kosemund lieferte die perfekte Antwort (59.). Schließlich führte ein Eigentor von Maurice Wolgast zum 1:5-Endstnad (71.).
Nach einem nahezu perfekten ersten Durchgang gab der TVV Neu Wulmstorf seinen klaren Vorsprung in wenigen Minuten beinahe wieder her. Als die Tostedter auf einem sehr guten Weg des Comebacks waren, pariert Finn Luttmer einen Strafstoß und brach damit den Lauf der Gäste. Schließlich machte Lukas Haubert in der Nachspielzeit den Deckel drauf.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir sind sehr engagiert gestartet und haben uns frühzeitig belohnt. Ärgerlich war nur, dass Florian Flügge frühzeitig verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. In der ersten Halbzeit waren wir fast in allen Punkten überlegen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel haben wir das vierte Tor geschossen. Zu diesem Zeitpunkt dachte jeder in Bassental an einen einfachen Start-Ziel Sieg. Aus dem Nichts fangen wir dann an wackelig zu werden und kassieren teilweise durch individuelle Fehler innerhalb von zwei Minuten aus Standards zwei Gegentore. Der Schlüsselmoment war, als unser Keeper einen Strafstoß gehalten hat. Am Ende sind es wichtige drei Punkte um oben dranzubleiben.
Nun ist Winterpause, ich hoffe, die Jungs kommen verletzungsfrei aus der Pause zurück und wir können dann aus den Vollen schöpfen."
Nach einer Roten Karte gegen Torhüter Henrik Baumhöfer holt der TSV Stelle in Unterzahl einen Punkt in Bendestorf. JesBe lag zwar zwei Mal durch David Siladev vor (47., 82.), doch Timo Stock (50.) und Joshua Hatzitheodorou in der Nachspielzeit (90.+3) glichen jeweils aus. Damit bleibt der Abstand zwischen den beiden Duellanten bei acht Zählern, Neu Wulmstorf ist aber auf fünf Punkte an JesBe herangerückt.